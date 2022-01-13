港澳同胞如何办理洛阳旅游年票大湾区纪念卡？详细流程请收藏

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：本人是香港户籍，想办理洛阳旅游年票大湾区纪念卡，但在购买时系统却无法识别香港身份证，请问怎么办？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：本人是香港户籍，想办理洛阳旅游年票大湾区纪念卡，但在购买时系统却无法识别香港身份证，请问怎么办？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：本人是香港户籍，想办理洛阳旅游年票大湾区纪念卡，但在购买时系统却无法识别香港身份证，请问怎么办？
市文化广电和旅游局(旅游)回复：请进入年票办理－点彩色“25周年纪念洛阳旅游年票购买入口”－立即购买－立即添加游客－新增认证页面后，选择“港澳同胞”选项，自行输入相关信息（具体如下图所示）。
如果有疑问请打咨询热线：0379-62110000、62110003，洛阳旅游年票官网网址：http://www.luoyangnianpiao.com/
>>>点击查看原帖 ⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605