港澳同胞如何办理洛阳旅游年票大湾区纪念卡？详细流程请收藏

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：本人是香港户籍，想办理洛阳旅游年票大湾区纪念卡，但在购买时系统却无法识别香港身份证，请问怎么办？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：本人是香港户籍，想办理洛阳旅游年票大湾区纪念卡，但在购买时系统却无法识别香港身份证，请问怎么办？

市文化广电和旅游局(旅游)回复：请进入年票办理－点彩色“25周年纪念洛阳旅游年票购买入口”－立即购买－立即添加游客－新增认证页面后，选择“港澳同胞”选项，自行输入相关信息（具体如下图所示）。

如果有疑问请打咨询热线：0379-62110000、62110003，洛阳旅游年票官网网址：http://www.luoyangnianpiao.com/

>>>点击查看原帖 ⑥