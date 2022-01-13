【快讯】洛阳市产业发展观摩督导活动启动

12日，2022年洛阳市产业发展观摩督导活动启动。市委书记江凌、市长徐衣显和市委副书记、政法委书记杨骁带领三个观摩组，分别深入环都市区、都市核心区、南部生态发展区各县区进行观摩督导。

12日，2022年洛阳市产业发展观摩督导活动启动。市委书记江凌、市长徐衣显和市委副书记、政法委书记杨骁带领三个观摩组，分别深入环都市区、都市核心区、南部生态发展区各县区进行观摩督导。

此次活动重点围绕十大产业集群、成长性好的项目、省市重点项目和“三个一批”项目等展开观摩。

活动结束后，市委市政府将于13日召开工作推进会，对各县区产业发展及重点项目建设情况进行点评，对做好下一阶段重点工作进行安排部署，动员全市上下坚持以创新引领发展，凝心聚力抓“风口”产业，为加快建强副中心、形成增长极筑牢产业根基。