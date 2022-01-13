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【快讯】全力打造引领洛阳创新发展“主引擎”——洛阳市产业发展观摩看伊滨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.12 09:46

　　“兰迪V玻由两片或两片以上钢化平板玻璃以支撑物隔开，使两片玻璃间形成可靠、持久的真空层，成为新一代具有超级隔热、极致静音等卓越性能的玻璃产品，是节能玻璃的终极产品。”12日上午，洛阳市产业发展观摩活动“都市核心区观摩组”来到伊滨区兰迪玻璃项目现场，观摩人员为兰迪真空玻璃的超高科技含量而震撼。

　　凯盛超薄信息显示材料深加工项目投产、联东U谷·国际企业港项在建、均和云谷·洛阳信息科技港开工……伊滨发展日新月异，科技城建设起势见效。

　　伊滨区聚焦伊滨科技城建设，坚持以科技创新引领产业高质量发展，围绕三大主导产业和五大产业集群，紧盯风口，系统谋划，明确了产业发展方向和路径，着力推动经济高质量跨越式发展。如今，伊滨区科技产业发展加快推进，新能源产业加快布局，先进制造业基础愈发坚实，传统产业转型升级步伐加快，高端服务业加速集聚。

　　下一步，伊滨区将围绕头部企业培育壮大产业集群，积极推进现有“三新”产业项目建设进度，强力推进招商引资，不断提升创新发展水平，为“建强副中心、形成增长极，重振洛阳辉煌”贡献更大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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