水灾之后，如何科学防疫？

为防止大灾之后出现大疫，水灾之后，科学防疫尤为重要。

为防止大灾之后出现大疫，水灾之后，科学防疫尤为重要。

在饮水方面，可以采取煮沸消毒或氯化消毒，通过煮沸或加入氯制剂的方式对水进行消毒。家庭饮水消毒，使用漂白粉、泡腾片、漂精片的较多。此外，盛放水的容器也要清洁。

在饮食方面，要注意食品卫生，做到烧熟煮透，生熟分开。对餐具进行清洁消毒，在进食前应先洗手，到正规市场购买食品，不吃腐败变质或被洪水浸泡过的食物，不吃淹死、病死的禽畜，不吃剩饭剩菜，不吃生冷食物。

在生活环境方面，要注意环境卫生，受灾地区要做到先清理，后消毒，再回迁。在回到被水淹的房屋之前，要排除积水，清除污泥和垃圾，打开门窗，通风换气，清洗家具，清理室内物品，必要时对房间墙壁和地面进行消毒，整修厕所。

在预防病媒生物方面，可在家里安装纱门、纱窗、蚊帐等防蚊蝇用具，使用苍蝇拍、蚊香、气雾罐等家庭灭蚊蝇物品。抗洪值守人员应配备防蚊帽、穿长袖衣裤，裸露部位可喷涂驱避剂。当出现发热、腹泻、呕吐、咳嗽等症状时，要尽快就医。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理)