“全民养老时代的困与解”系列谈之四：推动康养旅游，让老年人“幸福到万家”

《幸福到万家》正在热播，何幸福后来回乡办民宿，带火了万家庄乡村旅游，实现了人生的逆袭。

《幸福到万家》正在热播，何幸福后来回乡办民宿，带火了万家庄乡村旅游，实现了人生的逆袭。剧中的万家庄，粉墙黛瓦马头墙，小桥流水老街巷，颇有江南婉约气息。不少老年观众对取景地皖南的田园风很向往，也愿意去那儿康养旅游。

康养旅游集医疗、保健、旅游、文化等于一体，是老年人乐于接受的品质生活。老年人养老，除了希望子女“常回家看看”，也希望有更多机会“走出去看看”。数据显示，47%的老年人有远程出游的经历，70%的老年人有退休后旅游的意向。后疫情时代，康养旅游多业态融合，以中医药健康旅游、温泉旅游、森林生态游、康养运动游等健康养生为特色的旅游业态受到银发族的青睐。

在养老中旅游，在旅游中养老。康养旅游前景广阔，产业链条也长，但目前整体上还处于初级阶段，健康旅游产品的供给并不充分，未来要更趋向于深度体验游，更注重康养旅游的品质，其产业形态和消费场景有待丰富。

近年，作为中国康养旅游百强城市，洛阳在养老服务“保基本”的同时，抢抓产业发展机遇，加快发展健康养老产业，打造康养旅游目的地。“中原肺叶”栾川打造以伊源康养小镇为代表的康养度假地，好山好水好风光不输万家庄，越来越多的老年人在这儿常住或者候鸟式避暑，俨然一个个养老乐园；龙门西山等温泉山庄散布周边，方便老年人泡温泉养生；在白马寺、灵山寺周边建设佛学康养基地，吸引各地佛学爱好者学佛养生……随着诸多田园休闲、森林温泉、特色文化等康养项目的涌现，洛阳康养旅游产业正打开更大的想象空间，让老年人的晚年生活更舒适、自在。

“养得起老”，也要“养得好老”。洛阳是人们向往的“诗和远方”，康养旅游资源丰富、条件优越，发展上限难以估量。建设康养旅游基地，引导各类旅游景区加强适老化改造，促进养老与旅游、互联网、健身休闲等深度融合，催生更多新业态、新模式、新服务，让老年人“幸福到万家”。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）