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清凉持续！洛阳今天最高气温“2”字头
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.07.12 08:43

　　昨天，阴天有阵雨，最高气温降至“2”字头，带给我们难得的清凉。

　　省气象台预计，阴雨天气仍将持续。17日之前，全省多阵雨、雷阵雨天气。17日，将有一次全省性的降水过程。受持续阴雨天气影响，本周，我省高温暂时“熄火”。

　　昨天，省气象台发布重要天气报告，11日至13日，我省处于副热带高压边缘，我省淮河以北多阵雨、雷阵雨，其中沿黄以北有中到大雨，局地暴雨，需密切关注豫西北山区局地强降水及我省上游来水叠加带来的不利影响。

　　预计11日夜里到12日上午：安阳、鹤壁、新乡、濮阳、焦作、济源、三门峡北部、洛阳北部、郑州北部、开封北部等地部分县市有中到大雨(15毫米至30毫米)，安阳、濮阳、焦作、济源、新乡西部等地局部有暴雨(50毫米至80毫米)。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受副高边缘西南气流影响，我市多分散性降水，局地伴有短时强对流天气，预计：今天，阴天有分散性阵雨或雷阵雨，局地有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，东北风3级左右，气温22℃到29℃；明天，阴天有分散性阵雨或雷阵雨，局部大到暴雨并伴有短时强对流天气，东北风3级左右，气温21℃到27℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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