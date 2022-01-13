“致敬老兵公益行动”开启

今年是中国人民解放军成立95周年，为弘扬伟大的老兵精神，营造尊重英雄、崇尚英雄、争做英雄的良好社会风尚,推动“五个光荣”拥军工作法深入开展。洛阳日报报业集团联合市退役军人事务局、中电银河湾老兵之家，举办“致敬老兵公益行动”。

今年是中国人民解放军成立95周年，为弘扬伟大的老兵精神，营造尊重英雄、崇尚英雄、争做英雄的良好社会风尚,推动“五个光荣”拥军工作法深入开展。洛阳日报报业集团联合市退役军人事务局、中电银河湾老兵之家，举办“致敬老兵公益行动”。

洛阳日报报业集团将在洛阳市范围内首期邀请50名老兵，并为其拍摄影像档案，用老照片和镜头讲述老兵的英勇事迹，通过口述历史的方式传播老兵精神，向为党和国家作出卓越贡献的老兵致敬，同时让大家通过历史，感受老兵身上的自强精神、团结精神，舍生忘死、前仆后继的奉献精神。视频制作后，将在洛阳日报抖音号和洛阳日报视频号等新媒体平台发布。

市退役军人事务局相关负责人表示，我市还将充分发挥社会力量，统筹服务资源，高质量推进退役军人服务保障工作。同时期待更多的社会爱心组织和企业加入公益行动中，让洛阳的退役军人真真切切感受到社会的关爱。

据中电银河湾老兵之家负责人介绍，拍摄采取访谈形式，让老兵讲述自己的英勇事迹，弘扬老兵精神，用视频记录他们的从军经历。现诚邀50名老兵报名参加活动，参与拍摄。

报名时间：即日起至7月31日

报名联系人：王女士

报名电话：13837918515

拍摄地址：伊滨区中电银河湾老兵之家

(洛报融媒·洛阳网记者 陈占举)