洛龙区安乐镇狮子桥社区：国风诗词赋能 “老景”增添新意

“看俺家门口这墙，多排场！”11日上午，洛龙区安乐镇狮子桥社区居民杨晓晓指着自家门口新绘制的诗词文化创意墙说，狮子桥社区是村改社区，以前社区里家家户户门口都是大白墙，没啥特别之处，“现在可不一样，社区里到处都有诗词文化创意墙，还有人专门来这儿拍照呢。”

狮子桥社区的诗词文化创意墙

“看俺家门口这墙，多排场！”11日上午，洛龙区安乐镇狮子桥社区居民杨晓晓指着自家门口新绘制的诗词文化创意墙说，狮子桥社区是村改社区，以前社区里家家户户门口都是大白墙，没啥特别之处，“现在可不一样，社区里到处都有诗词文化创意墙，还有人专门来这儿拍照呢。”

在狮子桥社区，对社区改变感到欣喜的居民还有不少。在66岁的社区居民李国庆看来，主题诗词山水国画将诗词文化和国画文化融于一体，在提升社区“颜值”的同时，又加深了社区的文化“内涵”，无形中对居民也是一种文化熏陶，让居民更加注重自己的行为规范。

“绝代只西子，众芳唯牡丹。”“一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红。”“春风先发苑中梅，樱杏桃梨次第开。”……行走在狮子桥社区，数十幅主题诗词山水国画遍布社区，浓浓的文化味儿呼之欲出。狮子桥社区相关负责人介绍，这些诗词以唐代诗人白居易的《大林寺桃花》《牡丹》《暮江吟》等为主。

据了解，狮子桥社区的山水国画主题诗词墙绘是该社区文明创建的重点项目，该项目以“弘扬里坊文化，打造盛世隋唐”为主旨，将唐诗文化“送入”寻常百姓家，旨在充分挖掘并弘扬社区的里坊区地域特色文化，持续增强居民们的文化认同感和生活幸福感。

近年来，安乐镇以大力弘扬隋唐文化为抓手，持续推进文明社区创建工作。硬件上，通过提质社区设施、增设诗词文化创意墙等形式，用“无声语言”讲好里坊故事；软件上，安乐镇多个社区立足新时代文明实践站，通过丰富多彩的民俗活动和群众性文体活动，丰富社区群众的精神文化生活，以“文化风”带动“文明风”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 通讯员 史静鸽 姚嘉慧 文/图）