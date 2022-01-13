洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛龙区安乐镇狮子桥社区：国风诗词赋能 “老景”增添新意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.12 08:30

狮子桥社区的诗词文化创意墙

　　“看俺家门口这墙，多排场！”11日上午，洛龙区安乐镇狮子桥社区居民杨晓晓指着自家门口新绘制的诗词文化创意墙说，狮子桥社区是村改社区，以前社区里家家户户门口都是大白墙，没啥特别之处，“现在可不一样，社区里到处都有诗词文化创意墙，还有人专门来这儿拍照呢。”

　　在狮子桥社区，对社区改变感到欣喜的居民还有不少。在66岁的社区居民李国庆看来，主题诗词山水国画将诗词文化和国画文化融于一体，在提升社区“颜值”的同时，又加深了社区的文化“内涵”，无形中对居民也是一种文化熏陶，让居民更加注重自己的行为规范。

　　“绝代只西子，众芳唯牡丹。”“一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红。”“春风先发苑中梅，樱杏桃梨次第开。”……行走在狮子桥社区，数十幅主题诗词山水国画遍布社区，浓浓的文化味儿呼之欲出。狮子桥社区相关负责人介绍，这些诗词以唐代诗人白居易的《大林寺桃花》《牡丹》《暮江吟》等为主。

　　据了解，狮子桥社区的山水国画主题诗词墙绘是该社区文明创建的重点项目，该项目以“弘扬里坊文化，打造盛世隋唐”为主旨，将唐诗文化“送入”寻常百姓家，旨在充分挖掘并弘扬社区的里坊区地域特色文化，持续增强居民们的文化认同感和生活幸福感。

　　近年来，安乐镇以大力弘扬隋唐文化为抓手，持续推进文明社区创建工作。硬件上，通过提质社区设施、增设诗词文化创意墙等形式，用“无声语言”讲好里坊故事；软件上，安乐镇多个社区立足新时代文明实践站，通过丰富多彩的民俗活动和群众性文体活动，丰富社区群众的精神文化生活，以“文化风”带动“文明风”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 通讯员 史静鸽 姚嘉慧 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
        寻味伊河渡，美食继续尝。上周，记者向您推荐了在市区难觅的粉汤，今天，向您推荐色泽鲜亮、食材丰富、美味...
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
    		•
    		 
    新闻排行
  • 开元湖拟拆除音乐喷泉？公开征求意见
  • 唐宫西路王城大道交叉口预计17日前完...
  • 洛阳市少儿图书馆多项暑期活动邀您来参加
  • 古阳洞：龙门石窟开凿起点 中国书法艺...
  • 星光“点亮”里坊！洛阳隋唐里坊夏日...
  • 洛阳小区地下车库每个出入口至少准备3...
  • 机动车驾驶人实习期被扣分将伴随终身...
  • 洛阳首届陆浑全鱼宴大赛总决赛举行【...
  • 伊滨区人才公寓项目加紧推进
  • 江凌到市新冠肺炎疫情防控指挥部调研
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    孟津区李庄村：整治人...
    多彩运动场地 精彩健身...
    高新技术研发 助力生命...
    西工区后李社区：传承...
    精彩热帖

    夏荷魅影

    今日拍荷

    遇见

    初到老君山
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605