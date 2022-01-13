传播文明“好声音”！伊滨区马寨社区成立“后浪”文明播报团

“我们每个伊滨人，不仅是文明城市的受益者，更是城市文明的创造者……”昨日上午，在伊滨区寇店镇马寨社区新时代文明实践站，小广播员郭浩越正在广播设备前认真播报着“争做文明伊滨人”倡议书，身后还有一群跃跃欲试的同龄小朋友，他们是刚上岗不久的马寨社区“后浪”文明播报团成员。

主持人对小广播员进行培训

“我们每个伊滨人，不仅是文明城市的受益者，更是城市文明的创造者……”昨日上午，在伊滨区寇店镇马寨社区新时代文明实践站，小广播员郭浩越正在广播设备前认真播报着“争做文明伊滨人”倡议书，身后还有一群跃跃欲试的同龄小朋友，他们是刚上岗不久的马寨社区“后浪”文明播报团成员。

马寨社区是伊滨区融媒体中心的文明创建分包社区。前段时间，该中心的5名主持人结合自身优势，在马寨社区开展了“讲文明、树新风”主播小课堂系列活动，通过线上、线下播音主持课，对社区十几名“10后”小朋友进行发音、朗读、站姿等技巧指导，提高他们的播音主持能力。

本月1日，小主播们迎来了属于自己的“首播日”。他们站在麦克风前，认认真真、一字一句地进行播报。小主播申亚文说：“希望大家听到我的声音后，能做一个更文明的人。”

伊滨区融媒体中心党组书记、主任李宏硕说，本月初，他们在马寨社区调查发现，一些小学生的暑期生活较为单调，缺乏实践活动。经过集体研讨，大家决定培养一支文明播报团，在社区里宣传普及相关知识，鼓励更多居民参与助力全国文明典范城市创建工作。

“这个活动，既能提高小朋友们的表达能力，也能利用小广播员在每个家庭中起到引导作用，孩子们从小做起，把家人带动起来，让家人一起助力文创工作。”李宏硕说，因为小主播们大多是“10后”，所以把团队的名字起为“后浪”。接下来，“后浪”文明播报团将进一步丰富播报内容，对小主播开展学习培训，设立疫情防控、消防安全、环境保护等专项播报，让文明之声传递到更多家庭中。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张若含 文/图）