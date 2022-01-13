洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

传播文明“好声音”！伊滨区马寨社区成立“后浪”文明播报团
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.12 08:43
主持人对小广播员进行培训

　　“我们每个伊滨人，不仅是文明城市的受益者，更是城市文明的创造者……”昨日上午，在伊滨区寇店镇马寨社区新时代文明实践站，小广播员郭浩越正在广播设备前认真播报着“争做文明伊滨人”倡议书，身后还有一群跃跃欲试的同龄小朋友，他们是刚上岗不久的马寨社区“后浪”文明播报团成员。

　　马寨社区是伊滨区融媒体中心的文明创建分包社区。前段时间，该中心的5名主持人结合自身优势，在马寨社区开展了“讲文明、树新风”主播小课堂系列活动，通过线上、线下播音主持课，对社区十几名“10后”小朋友进行发音、朗读、站姿等技巧指导，提高他们的播音主持能力。

　　本月1日，小主播们迎来了属于自己的“首播日”。他们站在麦克风前，认认真真、一字一句地进行播报。小主播申亚文说：“希望大家听到我的声音后，能做一个更文明的人。”

　　伊滨区融媒体中心党组书记、主任李宏硕说，本月初，他们在马寨社区调查发现，一些小学生的暑期生活较为单调，缺乏实践活动。经过集体研讨，大家决定培养一支文明播报团，在社区里宣传普及相关知识，鼓励更多居民参与助力全国文明典范城市创建工作。

　　“这个活动，既能提高小朋友们的表达能力，也能利用小广播员在每个家庭中起到引导作用，孩子们从小做起，把家人带动起来，让家人一起助力文创工作。”李宏硕说，因为小主播们大多是“10后”，所以把团队的名字起为“后浪”。接下来，“后浪”文明播报团将进一步丰富播报内容，对小主播开展学习培训，设立疫情防控、消防安全、环境保护等专项播报，让文明之声传递到更多家庭中。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张若含 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
        寻味伊河渡，美食继续尝。上周，记者向您推荐了在市区难觅的粉汤，今天，向您推荐色泽鲜亮、食材丰富、美味...
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
    		•
    		 
    新闻排行
  • 开元湖拟拆除音乐喷泉？公开征求意见
  • 唐宫西路王城大道交叉口预计17日前完...
  • 洛阳市少儿图书馆多项暑期活动邀您来参加
  • 古阳洞：龙门石窟开凿起点 中国书法艺...
  • 星光“点亮”里坊！洛阳隋唐里坊夏日...
  • 洛阳小区地下车库每个出入口至少准备3...
  • 机动车驾驶人实习期被扣分将伴随终身...
  • 洛阳首届陆浑全鱼宴大赛总决赛举行【...
  • 伊滨区人才公寓项目加紧推进
  • 江凌到市新冠肺炎疫情防控指挥部调研
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    孟津区李庄村：整治人...
    多彩运动场地 精彩健身...
    高新技术研发 助力生命...
    西工区后李社区：传承...
    精彩热帖

    夏荷魅影

    今日拍荷

    遇见

    初到老君山
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605