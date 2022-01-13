洛阳超百万电动自行车悬挂号牌 “护盔行动”将持续开展

日前，市文明办(创建办)会同市老干部督导团、市公安局交警支队，围绕文明交通创建各项内容，对市区文明交通工作开展情况进行督导检查。

日前，市文明办(创建办)会同市老干部督导团、市公安局交警支队，围绕文明交通创建各项内容，对市区文明交通工作开展情况进行督导检查。

督导组一行先后来到洛龙区、瀍河区、老城区、西工区、涧西区人车密集的医院等区域周边及重点路口，详细了解各交巡大队开展电动自行车挂牌、行人非机动车交通违法整治及交通秩序管理情况，并提出意见和建议。

记者在现场看到，目前我市街面上绝大多数电动自行车已悬挂号牌，骑乘人员也基本都戴有安全头盔。

“目前，我市悬挂号牌的电动自行车已超过百万辆。我们还将持续开展‘护盔行动’，治理骑乘电动自行车、摩托车不戴头盔的现象，巩固创建成果。”市公安局交警支队相关负责人说，交警部门在主次干道、重点路口布置警力，加强对电动自行车、摩托车骑乘人员的宣传教育，并对不按规定戴安全头盔的电动自行车、摩托车骑乘人员进行劝导、处罚。

此外，目前交警部门正加大力度，对机动车不礼让斑马线、驾乘人员不系安全带、闯红灯，骑乘电动自行车不戴头盔、逆行、走机动车道等交通违法行为进行曝光。交警部门提醒广大交通参与者：为了自己和他人的生命财产安全，请严格遵守交通法律法规，安全文明出行，共同营造良好的交通环境。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)