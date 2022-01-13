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往届世客会回顾：中国大陆首次举办世界客属恳亲大会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.12 08:30

　　●第十届

　　举办时间：1990年 举办地：马来西亚亚庇

　　1990年6月8日至10日，世界客属第十届恳亲大会在马来西亚沙巴州首府亚庇市举行。大会由沙巴客属公会联合会主办，来自世界各地70多个客属社团的1500位代表参加，时任新加坡总理的李光耀参加大会，并发表了题为《乡团要能满足需要》的献词。在本届大会举行的“国际之夜”活动上，各地代表还表演了客家山歌等节目，场面十分热烈。

　　本届大会通过决议：为推广客家文化及加强客家文化对外交流，各地客属团体应多举办夏令营之类活动；为探讨和了解客家历史文化，以后世界客属恳亲大会应增加客家学术研讨等内容。

　　●第十一届

　　举办时间：1992年 举办地：中国台湾高雄

　　1992年10月6日至8日，原定在中国香港举行的世界客属第十一届恳亲大会因故改在中国台湾高雄市举行。本届大会由台湾世界客属总会高雄分会主持，在高雄市“国宾大饭店”和文化中心举行，来自世界各地56个客属社团的2500位代表参加会议。

　　●第十二届

　　举办时间：1994年 举办地：中国广东梅州

　　1994年12月6日至8日，世界客属第十二届恳亲大会在广东省梅州市百花洲影剧院举行。本届大会由梅州客家联谊会主办，来自40多个国家和地区的客属团体的2300多位代表(其中海外1700多人)参加。这是中国大陆首次举办世界客属恳亲大会。

　　梅州充分利用世客会这一重要平台，借助客家人的海内外资源、信息等优势，有针对性地开展了一系列经贸洽谈活动，广泛招商引资，扩大对外开放。在本届大会举行的经贸洽谈会上，共签订合同15项，投资总额6141万美元，达成投资意向13项，合作项目包括通信器材、房地产、生物化工、旅游、服装、建材等。客属乡亲对故乡的情谊，从经贸洽谈会上可见一斑。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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