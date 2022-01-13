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《四库全书》的前世今生

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.07.12 08:24

　　230多年前，《四库全书》在清高宗乾隆的主持下编修完成，其中收录的洛阳相关文献典籍有116种，字数约1500万。今天，为“让书写在古籍里的文字都活起来”，洛阳学者对历代典籍重新整理，并将举行首届中国《文澄阁四库全书》洛阳论坛。《四库全书》与洛阳，到底有着怎样的渊源？

　　乾隆皇帝与《四库全书》

　　《四库全书》全称《钦定四库全书》，是清高宗乾隆主持编修的大型丛书，计约8亿字，可谓卷帙浩繁。

　　当然，这么大的文化工程，乾隆皇帝不可能亲力亲为。担任《四库全书》总纂的是纪昀，也就是人们熟悉的纪晓岚。

　　乾隆比纪晓岚大十几岁，是历史上有名的长寿皇帝，也是康乾盛世的缔造者之一。公元1773年，他下令编修《四库全书》，14年后，这部中国历史上规模最大的丛书终于编成，因分为经、史、子、集四部，故称“四库”。

　　《四库全书》编成了，这成果来之不易，乾隆又命人手抄七部，藏于全国各地。其中，先抄好的四部藏于紫禁城文渊阁、圆明园文源阁、辽宁沈阳文溯阁、河北承德文津阁，即为“北四阁”；后抄好的三部藏于扬州文汇阁、镇江文宗阁、杭州文澜阁，即为“南三阁”。

　　有一个问题，也许你已经发现了，那就是除了镇江文宗阁，其他藏书阁的名字中都带“三点水”，这是什么原因？对此，我市学者来学斋解释道，藏书的建筑是木质的，书是纸质的，最大的问题当然是防火。藏书阁的名字中带“三点水”，就有以水克火的意思。

　　如此小心珍藏，可见乾隆对《四库全书》的重视程度，然而随着清朝的统治由盛转衰，后来列强入侵，战乱频仍，七部《四库全书》也只剩下三部半。其中，紫禁城文渊阁版今藏台北故宫博物院，沈阳文溯阁版今藏甘肃省图书馆，承德文津阁版今藏国家图书馆，杭州文澜阁版残部今藏浙江省图书馆。

　　在这三部半《四库全书》中，文津阁藏本保存最为完整。据学者统计，其中收录典籍3400多种近8万卷，计约8亿字，比明代编修的《永乐大典》还要多。

　　其实，就在清康熙至雍正年间，学者陈梦雷等人还编修了一部上万卷的丛书《古今图书集成》。这是清代以前典籍的集大成之作，由康熙赐名，雍正作序。乾隆之所以要修《四库全书》，大概也有超越前人之意。

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[ 责任编辑：马佳佳 ]
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