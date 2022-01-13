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铜的“身价”比铝高 货运司机竟调包

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.12 08:34
绘图 吴芳

　　近日，伊滨区一家电器线缆公司的负责人带着一面锦旗来到伊滨公安分局巡特警大队，对民警及时破案，帮助其公司挽回10余万元的损失表示感谢。

　　商家发的是铜芯电线，客户收到的却多为铝芯电线

　　6月1日晚，伊滨区某电器线缆公司负责人张经理接到一名濮阳客户打来的电话，该客户曾从他们公司订购了一批价值近20万元的铜芯电线。不过，客户来电却说，其收到的658盘电线中，只有58盘为铜芯，剩余的600盘为铝芯。600盘铜芯电线与600盘铝芯电线差价10余万元，客户要求退货。

　　张经理回忆，5月31日早晨，他们通过网上下单找到货运司机冯某，让对方将一批铜芯电线运往濮阳，交给冯某的明明是658盘铜芯电线，怎么其中600盘电线变成了铝芯？他觉得事有蹊跷，遂到伊滨公安分局巡特警大队报案求助。

　　接连发生蹊跷事，货运司机嫌疑大

　　民警调查发现，濮阳客户收到的这批电线，并不是冯某运送的，而是孟津区一家物流公司送去的。冯某接了这单生意，为何转给物流公司？民警和张经理对冯某产生了怀疑。

　　随后，张经理打电话联系冯某，告知对方其已经报警，要求冯某说明情况。冯某在电话中坚称，他对铜芯电线变成铝芯电线的事情毫不知情，并表示可能是物流公司的问题。但是，物流公司提供的证据表明，他们未对货物做手脚。

　　6月2日，更蹊跷的事情发生——有人通过货运公司将608盘铜芯电线送回张经理的公司，这又是怎么回事？

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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