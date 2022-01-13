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洛阳市2022抖音运营研修班即将开班
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.12 08:11

　　为帮助洛阳企事业单位运用互联网技术和信息化手段开展宣传工作，从传统宣传形式跨越到新媒体运营，做好政务新媒体宣传和舆论引导，培养企事业单位员工运用视频、抖音直播平台的专业能力，增加洛阳企事业单位品牌营销能力，洛阳日报报业集团于7月23日至24日在洛阳梦桃园温泉小镇举办“洛阳市2022抖音运营研修班”。

　　本次抖音运营研修班邀请资深社交媒体人、国家广电总局人才交流中心特聘讲师傅青主和“交个朋友”品牌总监忻尚龙围绕如何运营企事业单位抖音号、千万级粉丝政务号如何养成、如何利用抖音号扩大品牌宣传、如何在抖音上建立营销渠道等内容开展授课。

　　“洛阳市2022抖音运营研修班”带给大家系统学习抖音运营规律的机会，达到快速提高政务新媒体管理和企业电商运营水平的目的。

　　如果你正在遇到企事业单位抖音号运营难题，如果你想利用抖音号扩大品牌宣传，如果你想在抖音上建立营销渠道学习如何成交第一个100万，快来报名洛阳市抖音运营研修班，行业大咖教你解锁抖音运营技能！

　　培训要求：

　　人员报送：各单位要严格按照市防疫指挥部要求，指派健康达标的人员报名，按时将参加培训人员名单报送至培训中心报名处(附报名小程序二维码)。报名时间截至7月22日。

　　注意事项：培训为期两天，各单位参加培训人员，须严格按照培训要求，从报名起至培训结束期间，加强个人疫情防控，确保营造良好的学习秩序。培训期间，禁止饮酒,禁止自行组织其他任何聚餐、外出游玩活动。

　　培训费用：

　　980元/人(含23日午餐、晚餐，24日早餐、午餐及23日晚住宿)

　　报名咨询电话：65156002 18638808327(李老师)

　　65156112 13643799115(杨老师)

　　附件1：课程安排

　　附件2：报名小程序二维码

　　附件1

　　课程安排

　　附件2

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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