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偃师有个“小张海迪” 下身瘫痪的她用毛笔书写励志人生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.11 20:04

　　近日，在洛阳市偃师区青少年活动中心，一场特殊的公益书画展销会吸引数百人参加，270幅展品当场被“抢购”一空，没有“抢”到展品的人甚至排起长队，用捐款的方式表达心意。其实，这些展品的作者并非书画名家，而是一名15岁的残疾姑娘。

　　这名姑娘叫李靖冉，是偃师区府店镇东口孜村人，因出生时患有先天性脊髓脊膜膨出导致下肢瘫痪，日常生活全靠家人照顾。

　　由于身体原因，李靖冉没能像正常小孩一样按时入学。于是，李靖冉的母亲杜丽娟便当起了家庭教师，一点一点教她读书识字以及手工活。2015年，一次偶然的机会，李靖冉被偃师区特殊学校招收，在她不能赴校就读的情况下，该校校长詹国卿无论刮风下雨，每周都会送课到家。

　　2020年，在詹国卿的鼓励支持下，李靖冉鼓起勇气参加了一个少儿手工大赛，参赛作品在比赛中获奖。领奖时，李靖冉又幸运地结识了美术教师段振邦，从此开启了自己的书画人生。

　　“段老师说我有书画天赋，就教我写字画画。当时我连毛笔是啥都不知道，完全是零基础，他就从横、竖、撇、捺、点开始耐心地指导。”李靖冉说，仅过去半年，她的书法水平迅速提升，陆续开始有村民找她义务写春联，这让她很有成就感，自信心逐渐增减，人也变得阳光起来。

　　在老师的指导和个人的努力下，李靖冉的书画水平进步飞速。2020年，她在毛里求斯第二十六届世界和平书画展荣获“世界和平奖”，从此被大家亲切地称为“小张海迪”。

　　如今，李靖冉的视野更加广阔了，她不但读书、绘画、写毛笔字，还写诗、写日记、做作文。去年和今年的春节，李靖冉随志愿者到各基层、学校义务写春联、送福字，总计2800多幅。

　　此次的公益书画展销会顺利举办，不仅是众人对李靖冉书画作品的充分肯定，也是对她身残志坚励志精神的鼓励。

　　“我从没想过女儿的人生会像现在这样充满希望，非常感谢党和政府以及众多好心人的帮助，希望女儿日后能通过自己的努力创造出一片属于自己的蓝天。”杜丽娟说。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 田艳辉 王安朝 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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