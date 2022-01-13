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叮！您有一份来自洛龙区的“就业大礼包”，请签收！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.11 20:04

　　11日，记者从洛阳市洛龙区获悉，即日起至12月底，洛龙区正式启动“青林计划·邀约行动”二期活动，为前来求职创业的高校毕业生和青年人才提供“就业大礼包”，将从路费补贴、免费住宿、就业指导等方面给予青年服务保障。

　　今年3月，洛龙区上线“青林计划·邀约行动”，吸引众多高校毕业生前来求职创业，取得良好成效。为积极响应青年友好型城市建设工作，聚力打造青年友好型城市先行区，洛龙区再启动“青林计划·邀约行动”，针对全国范围内全日制普通高等院校本科及以上毕业生(毕业当年、毕业一年内均可)以及35周岁以下具有中职中专以上学历的高级工以上技能型人才，提供“就业大礼包”。符合条件的高校毕业生和青年人才可通过“精彩洛龙”“团洛龙区委”微信公众号，点击“留洛礼包”一键申领所有福利。

　　住宿可免费

　　来洛龙区求职创业的外地高校毕业生和青年人才，可申请洛龙区青年驿站单次5天内免费入住，一年内可申请3次，累计不超过15天。对于拟在洛龙区落地的具体创业方案企划者，可申请最多30天内免费入住。

　　路费享补助

　　活动期间，来洛龙求职创业的省外高校毕业生和青年人才，可享受一次性路费补助600元，省内高校毕业生可享受一次性路费补助300元。

　　景点免费游

　　来洛龙求职创业的高校毕业生和青年人才可申请获得洛阳关林、中国国花园、隋唐城遗址植物园等景区的免费游览券，凭券即可免费参观游览。

　　辅导帮就业

　　洛龙区将依托“青年创业之家”为毕业生提供一站式就业服务，邀请知名企业家、创业导师、政府部门负责人，组织开展“就业创业学院”，为求职就业的高校毕业生和青年人才提供具有针对性的就业创业辅导。

　　洛龙区有关负责人表示，该区还将持续开展“洛龙企业进校园”“青年人才走洛龙”“共青春·爱洛龙”等服务活动，围绕青年求职创业、生活社交、医疗教育等方面提升城市功能品质与青年的契合度，助力青年成长成才。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 周文娜 通讯员 谢芳 姚嘉慧)(通讯员供图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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