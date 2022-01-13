山水新安，治水兴水润民生【视频】

在中国文化里，水蕴含着极为丰富的哲学思想。水能载舟，是生存之本、文明之源；水亦能覆舟，江河泛滥犹如洪水猛兽。黄河之南，山水新安，水之利害兼而有之、格外分明。

在中国文化里，水蕴含着极为丰富的哲学思想。水能载舟，是生存之本、文明之源；水亦能覆舟，江河泛滥犹如洪水猛兽。黄河之南，山水新安，水之利害兼而有之、格外分明。

洛阳市新安县扼守黄河最后的峡谷出口，随着小浪底大坝在峡谷间耸起，奔腾的浊浪汇成万顷碧波，从此大河安澜。然而，囿于复杂的山区地貌，这里小流域山洪灾害易发多发，而且水资源匮乏问题也十分突出。

“青要山方圆几十里，是典型的山高、岭多、河谷碎。老百姓没少吃山洪的亏。”新安县青要山镇曹村村民孟海军在黄河支流畛河边长大，“久远的经历过1982年大水，眼前这十来年，2010年‘7·24’洪水和去年‘7·20’洪水，都让人心有余悸。”

“看过暴雨后的山川，才能真切体会什么叫满目疮痍。”孟海军每每回忆，心情都难以平复。大雨倾盆，河水暴涨，河边的圈舍、菜园席卷一空，冲倒的大树堆积在一起如同“放排”一般……

为了驯服畛河水害，当地动工修建了青要山水库。去年，新安又下决心对水库下游河道，全面实施“两清一护”综合治理，通过“上拦下排”，极大提升畛河调蓄、行洪能力，从根子上解决了流域水灾害问题。

畛河的系统治理，是新安力保水安全的一个缩影。去年以来，当地落实市委部署要求，把小流域治理与推行河长制贯通起来，领导挂帅出征，创新融资模式，对县域小流域进行拉网式“两清一护”综合治理。目前，金水河、畛河、青河、磁河等七条河流累计完成治理76.9公里。

昔日龙须沟，今朝变游园。金水河蜿蜒流过五头镇区，曾经河道被占，污水横流，垃圾遍地，大家唯恐避之不及。当下，“两清一护”工程使金水河一改往昔脏乱差，形成了浅水阔面、绿意盎然、安全可靠的滨水风光带，乡亲们健身休闲、津津乐道。

对于新安来说，保障水安全，犹如一个硬币的两面。除了山洪灾害防御，新安还受制于“守着黄河没水吃”的尴尬。所谓“有多少汤泡多少馍”，水资源短缺问题一直是县域发展的最大刚性约束。

“一切以水而定、量水而行。”新安县水利局负责人表示。近年，当地贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，先后实施了引畛济涧、引故入新、青要山水库等一揽子引水调水工程，以干支流水体良性循环，有效破解水资源空间分布不均的问题。

来到新安三河水厂及供水枢纽，引畛济涧、引故入新的清泉在此汇流，经过净化之后，又源源不断输向千家万户和产业集聚区。其中，引畛济涧工程从黄河支流畛河引水，以隧洞自流的方式，在新安县城关镇上河村注入涧河，并引入三河水厂；引故入新工程从故县水库引水工程宜阳段引水，穿越20多公里管道和隧洞，自流进入三河水厂。与此同时，青要山水库引水工程正在紧锣密鼓推进，很快将形成“三河汇流”的供水格局。

“水安全是生存发展的基础性问题。随着一揽子重大水利工程布局，新安水安全保障能力将得到根本改观。”新安县委负责同志表示，下一步，新安将统筹发展和安全，持续提升水旱灾害防御能力、水资源优化配置能力，加快推动新阶段水利高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 洛水利 文/图/视频)