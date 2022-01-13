开元湖拟拆除音乐喷泉？公开征求意见

11日，记者从洛阳市城市管理局获悉，该局发布《关于征求开元湖提升改造意见建议的通告》，拟于近期拆除喷泉设备并对开元湖进行提升改造。

11日，记者从洛阳市城市管理局获悉，该局发布《关于征求开元湖提升改造意见建议的通告》，拟于近期拆除喷泉设备并对开元湖进行提升改造。内容为：

开元湖音乐喷泉位于洛阳市时代轴线上，建成以来深受市民喜爱，成为洛阳市一张靓丽名片。该喷泉于2006年建成投用，已安全运行近15年(设计使用年限10年)，目前设备老化、故障频发，经专业机构鉴定该喷泉已无维修价值，建议拆除。

洛阳市城市管理局拟于近期拆除喷泉设备并对开元湖进行提升改造。为科学审慎制定改造方案，现面向广大市民征求意见。您的意见建议可通过以下渠道，以文字或图片形式发送给我们，我们将认真借鉴、充分吸收。

●电子邮箱：kyhzqyj@163.com

●邮寄地址：洛阳市龙门大道6号洛阳市城市管理局

●微信公众号：洛阳市城市管理局

●截止时间为2022年7月31日

(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟)