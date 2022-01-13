2022年洛阳市第三届美术新人新作展览开始征稿

目前，由洛阳市美术家协会、洛阳画院主办的2022年洛阳市第三届美术新人新作展览开始征稿，本次作品展以洛阳籍非洛阳市美术家协会会员参加为主。

目前，由洛阳市美术家协会、洛阳画院主办的2022年洛阳市第三届美术新人新作展览开始征稿，本次作品展以洛阳籍非洛阳市美术家协会会员参加为主。 目前，由洛阳市美术家协会、洛阳画院主办的2022年洛阳市第三届美术新人新作展览开始征稿，本次作品展以洛阳籍非洛阳市美术家协会会员参加为主。 中国画、油画、版画、雕塑、水彩、水粉画、设计的作者均可选送作品，每位作者只允许选送1件作品。收件时间：7月28日—7月29日。收件地址：洛阳美术馆201室。 作品征集具体事项： 1.作品内容：积极向上，弘扬社会主义核心价值观，讴歌新时代，展现真善美，反映中华人民共和国建设成就和人民幸福生活。 2.作品征集范围：本次作品展以洛阳籍非洛阳市美术家协会会员参加为主；中国画、油画、版画、雕塑、水彩、水粉画、设计的作者均可选送作品，每位作者只允许选送1件作品。 3.作品规格及报送要求如下： (1)中国画：统一规格四尺斗方，不需装裱，其他规格一律不收。 (2)油画：作品须装内外框、外框最大尺寸高、宽均不得超过80厘米。 (3)版画、水彩、水粉画：作品须装裱外框，外框最大尺寸高、宽均不超过80厘米，作品如须装镜框，镜面应选用有机玻璃或透明塑料膜，不得使用玻璃。 (4)设计作品：电脑制作、手绘作品(设计稿思路)均可参加，最大尺寸不要超过60厘米×90厘米，作品需装裱在KT板上。 (5)雕塑：作品尺寸长、宽、高均不超过80厘米。不接受陶、瓷等易碎作品。 注：作品背后右下角须署上姓名、作品名称、详细通信地址和联系电话。 提醒，本届展览收评审、装裱、展览等成本费用，每件作品收取150元参评费。未入选作品的参赛者一律退还参展费用，所有送展作品在展览结束后将统一退还作者。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 牛珂)