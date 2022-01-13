洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2022年洛阳市第三届美术新人新作展览开始征稿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.11 17:04

　　目前，由洛阳市美术家协会、洛阳画院主办的2022年洛阳市第三届美术新人新作展览开始征稿，本次作品展以洛阳籍非洛阳市美术家协会会员参加为主。

　　中国画、油画、版画、雕塑、水彩、水粉画、设计的作者均可选送作品，每位作者只允许选送1件作品。收件时间：7月28日—7月29日。收件地址：洛阳美术馆201室。

　　作品征集具体事项：

　　1.作品内容：积极向上，弘扬社会主义核心价值观，讴歌新时代，展现真善美，反映中华人民共和国建设成就和人民幸福生活。

　　2.作品征集范围：本次作品展以洛阳籍非洛阳市美术家协会会员参加为主；中国画、油画、版画、雕塑、水彩、水粉画、设计的作者均可选送作品，每位作者只允许选送1件作品。

　　3.作品规格及报送要求如下：

　　(1)中国画：统一规格四尺斗方，不需装裱，其他规格一律不收。

　　(2)油画：作品须装内外框、外框最大尺寸高、宽均不得超过80厘米。

　　(3)版画、水彩、水粉画：作品须装裱外框，外框最大尺寸高、宽均不超过80厘米，作品如须装镜框，镜面应选用有机玻璃或透明塑料膜，不得使用玻璃。

　　(4)设计作品：电脑制作、手绘作品(设计稿思路)均可参加，最大尺寸不要超过60厘米×90厘米，作品需装裱在KT板上。

　　(5)雕塑：作品尺寸长、宽、高均不超过80厘米。不接受陶、瓷等易碎作品。

　　注：作品背后右下角须署上姓名、作品名称、详细通信地址和联系电话。

　　提醒，本届展览收评审、装裱、展览等成本费用，每件作品收取150元参评费。未入选作品的参赛者一律退还参展费用，所有送展作品在展览结束后将统一退还作者。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 牛珂)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
        寻味伊河渡，美食继续尝。上周，记者向您推荐了在市区难觅的粉汤，今天，向您推荐色泽鲜亮、食材丰富、美味...
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
    		•
    		 
    新闻排行
  • 南阳一阳性病例活动区域紧邻洛阳 洛阳...
  • 河南公务员省考期间，外地考生尽享洛...
  • 到2025年，洛阳电子显示材料产业规模...
  • 河南省最新一批多式联运示范工程创建...
  • 伪造印章和证明 他和刻章人均受罚
  • 洛阳市第二批中小学社会实践教育基地...
  • 唐宫西路王城大道交叉口预计17日前完...
  • 90余万元投资“收藏品” 养老钱几乎全...
  • 两名男子签约直播公司后却不履行直播...
  • 古阳洞：龙门石窟开凿起点 中国书法艺...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    多彩运动场地 精彩健身...
    孟津区李庄村：整治人...
    高新技术研发 助力生命...
    西工区后李社区：传承...
    精彩热帖

    老城青年宫掠影

    清爽小菊花

    遇见

    天河大峡谷
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605