涧西区武汉路社区开办青少年“生活课堂”【视频】

“今天，爷爷奶奶们要给咱们小朋友上一节生活课，教给大家一些课堂上学不到的东西，大家鼓掌欢迎！”11日上午，洛阳市涧西区武汉路社区新时代文明实践站内掌声雷动，在社区工作人员的主持下，社区居民张俊红等人“闪亮登场”。

“今天，爷爷奶奶们要给咱们小朋友上一节生活课，教给大家一些课堂上学不到的东西，大家鼓掌欢迎！”11日上午，洛阳市涧西区武汉路社区新时代文明实践站内掌声雷动，在社区工作人员的主持下，社区居民张俊红等人“闪亮登场”。

张俊红今年53岁，有着在社区里出名的“好手艺”，特别擅长包饺子。

“大家看一看自己的面前是不是都放着面粉和馅料，咱们今天就跟着张奶奶学包饺子吧。”主持人话音刚落，不少小朋友就迫不及待地跃跃欲试起来，可该从哪儿下手呢，孩子们的目光纷纷张奶奶。

“和面一定要做到三光，面光、手光、盆光，这样和出来的面才好吃。”张俊红把手洗干净后、撸起袖子“上场”，一边和面一边将自己的厨艺秘籍“倾囊相授”。

和面、醒面、拌料、增味……为了能更近距离地看清楚包饺子的步骤，一个个小脑袋将张俊红的桌子围了个水泄不通。