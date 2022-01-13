洛阳市少儿图书馆多项暑期活动邀您来参加

昨日，洛阳市少儿图书馆微信公众号发布消息，为丰富广大少年儿童的暑期生活，该馆面向青少年儿童推出“缤纷暑假·欢乐少图”暑期系列活动，有兴趣的小朋友和家长可报名参加。

洛阳市少儿图书馆微信公众号发布消息，为丰富广大少年儿童的暑期生活，该馆面向青少年儿童推出“缤纷暑假·欢乐少图”暑期系列活动，有兴趣的小朋友和家长可报名参加。

会展中心馆

1.小小篆刻家 切刀与冲刀

活动时间：

周三(7月13日)下午15：00

活动地点：

会展中心3楼少年儿童图书馆萤火虫工坊

主讲老师：

阮忠林老师

活动对象：

10岁以上儿童，本活动仅剩2个名额(报名成功需要全程参与3节课程，每节课约2个半小时)

报名方式：

报名请拨打电话0379-64852611

2.中国航海日主题活动

活动主题：

守护蔚蓝大海 传承航海文化

活动时间：

周五(7月15日)上午10：00

活动地点：

会展中心3楼少年儿童图书馆青少年优秀读物专区

主讲老师：

李霞

活动对象：

6岁以上儿童，线上限报15人(一张读者证一个名额)

活动内容：

1.视频导入：《奇妙的海洋之旅》

2.走进中国航海日

3.航海科普知识

4.知识链接：海上丝绸之路

5.珍稀海洋动物

(1)珍稀海洋动物现状

(2)认识珍稀海洋动物

(3)保护海洋生物，从我做起

6.趣味手工：纽扣画——可爱小鱼