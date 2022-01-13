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洛阳市少儿图书馆多项暑期活动邀您来参加
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.11 17:04

　　洛阳市少儿图书馆微信公众号发布消息，为丰富广大少年儿童的暑期生活，该馆面向青少年儿童推出“缤纷暑假·欢乐少图”暑期系列活动，有兴趣的小朋友和家长可报名参加。

　　会展中心馆

　　1.小小篆刻家 切刀与冲刀

　　活动时间：

　　周三(7月13日)下午15：00

　　活动地点：

　　会展中心3楼少年儿童图书馆萤火虫工坊

　　主讲老师：

　　阮忠林老师

　　活动对象：

　　10岁以上儿童，本活动仅剩2个名额(报名成功需要全程参与3节课程，每节课约2个半小时)

　　报名方式：

　　报名请拨打电话0379-64852611

　　2.中国航海日主题活动

　　活动主题：

　　守护蔚蓝大海 传承航海文化

　　活动时间：

　　周五(7月15日)上午10：00

　　活动地点：

　　会展中心3楼少年儿童图书馆青少年优秀读物专区

　　主讲老师：

　　李霞

　　活动对象：

　　6岁以上儿童，线上限报15人(一张读者证一个名额)

　　活动内容：

　　1.视频导入：《奇妙的海洋之旅》

　　2.走进中国航海日

　　3.航海科普知识

　　4.知识链接：海上丝绸之路

　　5.珍稀海洋动物

　　(1)珍稀海洋动物现状

　　(2)认识珍稀海洋动物

　　(3)保护海洋生物，从我做起

　　6.趣味手工：纽扣画——可爱小鱼

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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