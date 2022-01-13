洛阳市少儿图书馆多项暑期活动邀您来参加

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昨日，洛阳市少儿图书馆微信公众号发布消息，为丰富广大少年儿童的暑期生活，该馆面向青少年儿童推出“缤纷暑假·欢乐少图”暑期系列活动，有兴趣的小朋友和家长可报名参加。
洛阳市少儿图书馆微信公众号发布消息，为丰富广大少年儿童的暑期生活，该馆面向青少年儿童推出“缤纷暑假·欢乐少图”暑期系列活动，有兴趣的小朋友和家长可报名参加。
会展中心馆
1.小小篆刻家 切刀与冲刀
活动时间：
周三(7月13日)下午15：00
活动地点：
会展中心3楼少年儿童图书馆萤火虫工坊
主讲老师：
阮忠林老师
活动对象：
10岁以上儿童，本活动仅剩2个名额(报名成功需要全程参与3节课程，每节课约2个半小时)
报名方式：
报名请拨打电话0379-64852611
2.中国航海日主题活动
活动主题：
守护蔚蓝大海 传承航海文化
活动时间：
周五(7月15日)上午10：00
活动地点：
会展中心3楼少年儿童图书馆青少年优秀读物专区
主讲老师：
李霞
活动对象：
6岁以上儿童，线上限报15人(一张读者证一个名额)
活动内容：
1.视频导入：《奇妙的海洋之旅》
2.走进中国航海日
3.航海科普知识
4.知识链接：海上丝绸之路
5.珍稀海洋动物
(1)珍稀海洋动物现状
(2)认识珍稀海洋动物
(3)保护海洋生物，从我做起
6.趣味手工：纽扣画——可爱小鱼