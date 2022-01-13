唐宫西路王城大道交叉口预计17日前完成修复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：唐宫西路王城大道交叉口以西原为单行道，近期路面又设立了三处施工围挡，导致每次仅能通过一车。请问该路口处施工何时完工？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖反映：唐宫西路王城大道交叉口以西原为单行道，近期路面又设立了三处施工围挡，导致每次仅能通过一辆车，通行很不便。请问该路口处施工何时完工？

市住房和城乡建设局回复：因此处道路出现下沉，相关部门正在组织修复，考虑到气候条件与施工工序影响，预计7月17日前完成修复。

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