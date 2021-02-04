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洪水过后，如何防疫？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.11 11:13

　　水灾之后，如何科学防疫？

　　在饮水方面，可以采取煮沸消毒或氯化消毒，通过煮沸或加入氯制剂的方式对水进行消毒。家庭饮水消毒中，以漂白粉、泡腾片、漂精片的使用较多。盛放开水的容器也要清洁。

　　在饮食方面，要注意食品卫生，做到烧熟煮透，生熟分开，对餐具进行清洁消毒，进食前应先洗手，到正规市场购买食品，不吃腐败变质或被洪水浸泡过的食物，不吃淹死、病死的禽畜、水产品，不吃剩饭剩菜，不吃生冷食物。

　　在生活环境方面，要注意环境卫生，做到先清理、后消毒、再回迁，排除积水，清除污泥和垃圾杂物，打开门窗，通风换气，清洗家具，清理室内物品，必要时对房间墙壁和地面进行消毒，整修厕所。

　　在预防病媒生物方面，可在家里安装纱门、纱窗、蚊帐等防蚊蝇设施，使用苍蝇拍、蚊香、气雾罐等家庭灭蚊蝇措施。抗洪值守人员应配备防蚊帽、穿长袖衣裤，裸露部位可喷涂驱避剂。若出现发热、腹泻、呕吐、咳嗽等症状时，要尽快求医。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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