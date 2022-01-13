近日，洛阳交运集团召开2021年度表彰大会暨2022年中工作会议。市交通运输局党组书记、局长彭仁来，集团公司党委书记、董事长胡斌，总经理冀鹏德及领导班子出席会议并在主席台就座。会议由集团公司总经理冀鹏德、副总经理朱玉梅主持。

近日，洛阳交运集团召开2021年度表彰大会暨2022年中工作会议。市交通运输局党组书记、局长彭仁来，集团公司党委书记、董事长胡斌，总经理冀鹏德及领导班子出席会议并在主席台就座。会议由集团公司总经理冀鹏德、副总经理朱玉梅主持。

会议上，集团公司副总经理、工会主席龙琳伟宣读了2021年度表彰决定。市交通运输局党组书记、局长彭仁来和集团公司领导班子分别为2021年度集团公司涌现出来的22个先进集体、9个先进党支部、10个先进工会和10名特别贡献奖、29名劳动模范、2名优秀党务工作者、64名标兵、2名优秀工会工作者颁奖。

颁奖仪式后，彭仁来发表讲话，他强调新一届领导班子要紧紧围绕扛牢责任强党建、凝心聚力谋发展、抓好安全守底线和建强队伍增活力等方面，把政治引领贯穿生产经营管理各方面，以崭新的风貌，矫健的雄姿，团结拼搏，开拓创新，书写我市交通运输发展的新华章，以奋进的姿态迎接党的二十大胜利召开！

随后，冀鹏德作《集团公司2022年工作总结暨下半年工作安排》；集团公司党委副书记王亚乐作《集团公司2022年党委工作总结暨下半年工作安排》。

最后胡斌对下半年工作提出要求，一是坚定不移落实“保稳定、保安全、保生产、保运营、保工资”五保底线；二是坚定不移抓转型发展和高质量发展；三是坚定不移盘活资产，有效利用，发挥最大效益；四是坚定不移解决资金平衡和人才队伍建设这两个突出问题。

胡斌表示，面对新形势、新任务，全体干部职工要以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，一心一意谋发展，以更加饱满的工作热情、更加良好的精神风貌、更加务实的工作作风，奋力开创集团公司高质量发展新局面！

集团公司受表彰的特殊贡献人员、劳模、优秀党务工作者、标兵、优秀工会工作者，集团机关部门经理，各专业公司领导、部门经理、基层单位领导及党群负责人等参加了会议。（通讯员 庞辉）