往届世客会回顾：梅州代表团成功亮相世客会

1980年10月3日至7日，世界客属第五届恳亲大会在日本东京太平洋饭店和宝家大饭店举行，大会由日本崇正总会主持，来自世界各地的33个客属团体的1100位代表到会。

●第五届举办时间：1980年举办地：日本东京

1980年10月3日至7日，世界客属第五届恳亲大会在日本东京太平洋饭店和宝家大饭店举行，大会由日本崇正总会主持，来自世界各地的33个客属团体的1100位代表到会。

●第六届举办时间：1982年举办地：泰国曼谷

1982年9月25至26日，世界客属第六届恳亲大会在曼谷市那莱大饭店举行，由泰国客属总会主办，来自世界各地的70个客属团体的1352位代表参加。

●第七届举办时间：1984年举办地：中国台北

1984年10月7日至9日，世界客属第七届恳亲大会在台北市敦化路环亚大饭店举行，大会由台北客属总会主办，来自世界各地的48个客属团体的974位代表参加。

本届大会通过几项重要决议：世界客属恳亲大会应以客家勤劳俭朴美德为准则，不必过于铺张，竞求奢华；各地客属社团暨各界殷富，对主办单位所需人力财力应予大力支持，以发扬客家人团结合作精神；大会“会刊”须由主办单位负责编印并分发各客属团体以资纪念等。

●第八届举办时间：1986年举办地：毛里求斯波累

1986年5月19日至22日，世界客属第八届恳亲大会在毛里求斯首都波累市甘地学院大会堂举行，大会由毛里求斯和留尼旺的客属团体联合举办，来自世界各地15个客属团体的210位代表参加了本届会议。

●第九届举办时间：1988年举办地：美国旧金山

1988年10月21至22日，世界客属第九届恳亲大会在美国旧金山教堂峰山大饭店举行，大会由美国旧金山市五大客属团体社团主办，来自世界各地的31个客属团体的458位代表参加。广东梅州也组团出席，这是中国大陆客属团体首次参加世界客属恳亲大会。大会通过决议：各地乡亲无论人数多少，都应尽量成立有关社团，并决定下届大会在马来西亚沙巴州举行。

在本届大会举办的文艺晚会上，“梅州客家山歌团”7名代表以纯正的客家话演唱了多首客家山歌，打动了参会的客家代表，当地报纸在报道中用“独领风骚”来形容“梅州客家山歌团”当晚的表现。梅州代表团的成功亮相，也为梅州市成功承办世界客属第十二届恳亲大会奠定了基础。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）