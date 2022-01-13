洛阳市文明办督导文明交通工作

8日上午，市文明办(创建办)会同市老干部督导团、市公安局交警支队，围绕文明交通创建各项内容，对市区文明交通工作开展情况进行督导检查。

8日上午，市文明办(创建办)会同市老干部督导团、市公安局交警支队，围绕文明交通创建各项内容，对市区文明交通工作开展情况进行督导检查。

督导组一行先后来到洛龙区、瀍河区、老城区、西工区、涧西区人车密集的医院等区域周边及重点路口，详细了解各交巡大队开展电动自行车挂牌、行人非机动车交通违法整治及交通秩序管理情况，并提出意见和建议。

市公安局交警支队相关负责人说，交警部门在主次干道、重点路口布置警力，加强对电动车、摩托车骑乘人员的宣传教育，对不按规定戴安全头盔的电动车、摩托车骑乘人员进行劝导、处罚。此外，交警部门正加大力度，对机动车不礼让斑马线、驾乘人员不系安全带、闯红灯，骑乘电动自行车不戴安全头盔、逆行、走机动车道等交通违法行为进行曝光。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）