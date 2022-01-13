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河南省最新一批多式联运示范工程创建项目名单公布 洛阳两个项目名列其中
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.11 08:30

　　近日，记者从市交通运输局获悉，省交通运输厅、省发展和改革委员会公布全省最新一批多式联运示范工程创建项目名单，我市两个项目名列其中。

　　这两个项目分别为服务自贸区战略洛阳中亚班列“一干两支”铁海公多式联运示范工程、对接“丝绸之路”的跨境立体化公铁联运示范工程。前者牵头企业为一拖(洛阳)物流有限公司。近年来，该企业以中国一拖铁路编组站为基础打造洛阳陆港多式联运物流中心，自2017年11月6日以来，相继开行多条集装箱国际货运班列线路、铁海联运班列线路和公铁联运班列线路等，逐步形成“一干多支”局面，自创建以来已累计开行集装箱班列783列。

　　后者由中储发展股份有限公司洛阳分公司牵头，联合中储洛阳物流有限公司建设运行。项目依托中储洛阳综合物流产业园、洛阳北站等节点，联通陆桥通道和二连浩特至北部湾通道两条国家级物流大动脉，衔接“丝绸之路”经济带，开行了具有探索和示范意义的5条国际国内多式联运线路，创建期间实现集装箱吞吐58.34万吨。

　　我省相关支持政策规定，这两个项目将获得资金补助。按照相关要求，项目所在地主管部门将继续指导已命名的“河南省多式联运示范工程”企业持续开展创新探索，做好动态评估工作。同时，以示范工程创建为引领，全面提升区域多式联运发展整体水平。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵飞虎)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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