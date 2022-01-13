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洛阳市第二批中小学社会实践教育基地名单出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.11 08:28

　　日前，记者从市教育局获悉，我市第二批中小学社会实践教育基地名单出炉，二里头考古遗址公园等14个单位榜上有名。

　　为推动中小学生劳动教育、研学实践教育活动的深入开展，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，通过各县区推荐、资料审查、实地评定等，我市此次共认定14个中小学社会实践教育基地，暂缓认定4个。市教育局相关负责人说，加上我市去年评出的33个首批中小学社会实践教育基地，目前我市共有47个中小学社会实践教育基地。

　　根据要求，各基地将进一步完善研学旅行课程体系、教学设施，规范开展中小学生研学旅行实践教育活动。对已上榜的基地，市教育局将实行动态管理，建立退出机制；对发展缓慢、品牌退化、课程粗浅、存在安全隐患、师生反映不良等的基地，将予以通报或移除认定基地名单。对暂缓认定的基地，将纳入培育名单，培育考核时间为一年，在此期间，相关基地要加快推进基础设施建设，完善课程体系、加强导师队伍建设等。

　　●我市第二批中小学社会实践教育基地名单

　　二里头考古遗址公园、汉魏古城乡愁博物馆、王铎故居、黄河神仙湾、新农人·彩虹农场、凤凰岭生态体育公园、阡陌桑田桑蚕基地、洛阳乐足高老庄布鞋产业园、洛阳神灵寨风景区、栾川竹海野生动物园、洛阳理工学院、王城公园、洛阳周公庙博物馆、涧西区创新教育研究院（洛报融媒·洛阳网记者 焦琳）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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