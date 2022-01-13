两名男子签约直播公司后却不履行直播义务 被判赔偿2万元

一家网络科技公司签约两名男子，进行网络直播演艺活动。协议签订后，两名男子无正当理由拖延、推诿、拒不安排直播，经公司多次催促，仅开播不足2个小时，收益0.7元。日前，涧西区人民法院判定两名男子违约，赔偿违约金2万元。

一家网络科技公司签约两名男子，进行网络直播演艺活动。协议签订后，两名男子无正当理由拖延、推诿、拒不安排直播，经公司多次催促，仅开播不足2个小时，收益0.7元。日前，涧西区人民法院判定两名男子违约，赔偿违约金2万元。

事情要从2020年说起。当年3月，从事网络直播活动的洛阳某网络科技公司相关负责人通过朋友介绍认识了王某和张某。

经过协商，该网络科技公司与王某、张某达成了合作意向，并于当年3月26日向张某支付签约费1万元，于当年4月5日向王某支付签约费1万元，于当年5月1日与两人签订书面独家合作协议。

随后，这家网络科技公司为两人注册了抖音号，专门用于协议所约定的直播及演艺活动。

根据协议，双方合作期限为2020年5月1日至2022年5月1日。协议明确了违约责任：乙方(即王某和张某)年度月平均流水收益不得低于5万元，若未完成此标准，乙方的违约赔偿标准为签约金额的双倍。

协议签订后，王某和张某无正当理由拖延、推诿、拒不安排直播。经该网络科技公司多次催促，至2020年8月14日，他们仅开播不足2个小时，收益0.7元，后来再没有进行直播。

该网络科技公司认为，王某和张某的行为违反双方协议，应当承担违约责任。2021年6月7日，张某出具协议书，承诺总计赔付该网络科技公司4万元。当日，双方签订协议书1份，载明：经双方友好协商，乙方总计赔付甲方人民币4万元，第一笔2万元于2021年8月20日前支付，第二笔2万元于2021年10月20日前付清，双方再无任何纠纷。张某2021年6月7日注：上述协议书中有2万元系替王某支付的违约金。

后来，王某和张某一直找理由拒不支付4万元违约金，该网络科技公司遂将他们诉至涧西区人民法院，要求依法判决被告王某向原告支付违约金，被告张某承担连带清偿责任。原告当庭放弃要求依法判决被告张某向原告支付违约金2万元的诉讼请求。

法院审理认为，依法成立的合同，对各方当事人均具有法律约束力。在未有相反证据的前提下，鉴于被告王某未依照协议约定履行相应的直播义务，该行为构成独家合作协议相应违约责任，其依约应承担相应的法律责任。故对于原告要求被告王某依约按照签约金额的双倍标准支付违约金2万元的诉求，于法有据，予以支持。

根据被告张某与原告签订的协议书所载“注：上述协议书中有2万元系替王某支付的违约金”之内容，该行为应视为被告张某自愿清偿本案所涉债务，依法构成债务加入行为。根据民法典相关规定，对于原告要求被告张某连带清偿案涉债务的诉讼请求，并无不当，予以支持，遂依法判决被告张某承担连带清偿责任。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张金涛 李晓佳）