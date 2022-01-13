杨骁出席全市乡村振兴月调度会

9日，全市乡村振兴月调度会召开，认真落实市委农村工作会议暨全市乡村振兴观摩推进会部署要求，通报讲评上半年乡村振兴“151”工作举措推进情况，安排下步重点工作。

9日，全市乡村振兴月调度会召开，认真落实市委农村工作会议暨全市乡村振兴观摩推进会部署要求，通报讲评上半年乡村振兴“151”工作举措推进情况，安排下步重点工作。市委副书记、政法委书记杨骁主持会议并讲话。

杨骁指出，市委乡村振兴“151”工作举措，是深入贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略重要指示和省委“两个确保”“十大战略”部署要求的洛阳创新实践。去年以来，全市聚焦“151”工作举措落实，完善政策体系，健全推进机制，推动各项工作取得阶段性明显成效。各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，提升思想认识，扛稳政治责任，坚持问题导向，创新思路举措，汇聚强大合力，全力开创乡村振兴新局面。

杨骁强调，要突出重点关键，把“五星”支部创建与“151”工作举措贯通起来，加快推动土地流转，大力发展牛羊、中药材、食用菌产业，加大金融支持乡村振兴力度，以重点突破带动整体跃升。要深入研究工作，加强干部培训，强化观摩学习，善于组织群众，注重“督”“导”结合，建立奖惩机制，真正让基层既有动力、也有压力，既积极谋事、又把事干好。要压实政治责任，坚持市委农村工作领导小组牵头抓总，落实五大专班、两个专项牵头责任，推动县区主要领导当好“一线总指挥”，强化市委乡村振兴督导组督导结果反馈运用，推动乡村振兴全面起势。

就做好农村人居环境集中整治工作，杨骁强调，要认清形势、知耻后勇，切实把人居环境整治作为当前的大事要事和乡村运营的基础工程来抓，发挥组织作用，层层传导压力，全民动员参与，加快推进垃圾污水的全域治理、动态治理、长效治理，对排名靠后的要公开曝光、约谈问责，坚决打好人居环境整治翻身仗。

会上，根据全市二季度“151”工作举措推进情况排名，洛宁、新安、洛龙作典型发言，栾川、孟津、瀍河作表态发言。

副市长韩治群参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)