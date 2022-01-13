洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

孟津区神鹰救援队“巾帼队长”李艳艳：“挽救他人的生命和财产是我们的职责”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.11 08:21

李艳艳（前）和队员整理救援物资

　　有人走失，他们马上寻踪；有人溺水，他们紧急搜救；出现灾情，他们立即驰援……哪里有需要，哪里就有他们的身影。近日，记者走近孟津区神鹰救援队，了解“巾帼队长”李艳艳和她队友们的故事。

　　记者来到孟津区神鹰救援队办公室时，李艳艳和队员正在整理救援物资，布置近期防溺水宣传任务。1984年出生的李艳艳，从事救援工作前是一名商人，有房、有车，经营着一家公司，生活悠闲、惬意，但自从事救援工作以来，她把公益当成了事业。

　　“以最快的速度抵达现场，挽救他人的生命和财产是我们的职责。”作为孟津区神鹰救援队队长，李艳艳这样形容自己的工作。

　　在工作中，李艳艳既是指挥员又是战斗员。从2019年救援队成立以来，她带领队员完成救援等公益任务90余次，寻找走失人员20余次，山地营救、打捞溺水人员28次；在疫情防控期间，自驾车辆进行疫情防控宣传300余个小时。

　　在救援中，李艳艳更是充分发挥女性优势，救援和心理疏导并行，为失去亲人的孩子做心理辅导，关爱照顾多次离家出走的儿童。今年5月29日子夜，她接到一对孩子多次轻生的父母的求助：“孩子再次离家出走！”当通过手机联系上少年，得知他在某小区18层楼顶天台后，李艳艳飞奔而至，通过心理疏导，成功救下了这名15岁的少年。

　　作为孟津区神鹰救援队队长，李艳艳巾帼不让须眉，在灾情面前，她不顾个人安危，始终带头冲在最前线。

　　2021年7月23日，李艳艳得知新乡受灾情况后，立即组织队员连夜赶往新乡卫辉。回忆起当时的场景，她仍感慨万千。李艳艳说，当卫辉市的老百姓看到救援队时，有人激动得掉了眼泪，现场不时传来孩子的哭声，令她心里很难受。队员们一边使劲划船，一边冲着百姓们大喊：“没事儿，没事儿，我们来救你们了！”停船的地方还有没膝深的洪水，队员们就把老人、孩子背起来，送到安全的地方。

　　“去新乡救援我是偷偷去的。当地通信中断，第二天我妈才联系到我，听到我妈在电话中哭泣，我心里确实不好受。”李艳艳说，当完成救援任务回家，看到孩子在她出任务时吃剩的泡面桶，她不禁潸然泪下。

　　有人问李艳艳，他们从事公益救援，冒着生命危险，不图名不牟利，到底为了啥？沉默半晌，李艳艳深吸一口气，眼神坚定地说：“我们只是遵从内心的选择！”（洛报融媒·洛阳网记 贾臻 王艳杰 通讯员 陈蓉 陈昕 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
        寻味伊河渡，美食继续尝。上周，记者向您推荐了在市区难觅的粉汤，今天，向您推荐色泽鲜亮、食材丰富、美味...
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
    		•
    		 
    新闻排行
  • 南阳一阳性病例活动区域紧邻洛阳 洛阳...
  • 河南公务员省考期间，外地考生尽享洛...
  • 到2025年，洛阳电子显示材料产业规模...
  • 伪造印章和证明 他和刻章人均受罚
  • 多彩运动场地 精彩健身生活【高清图集】
  • 河南省最新一批多式联运示范工程创建...
  • 高新技术研发 助力生命健康【组图】
  • 洛阳市第二批中小学社会实践教育基地...
  • 西工区后李社区：传承家风家训 弘扬文...
  • 徐衣显对创建全国法治政府建设示范市...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    “官方带娃”来袭，暑...
    防汛演练提升应急能力...
    河洛孔祠：传承孔子儒...
    涧西区长安路二社区邻...
    精彩热帖

    老城青年宫掠影

    清爽小菊花

    遇见

    天河大峡谷
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605