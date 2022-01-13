孟津区神鹰救援队“巾帼队长”李艳艳：“挽救他人的生命和财产是我们的职责”

有人走失，他们马上寻踪；有人溺水，他们紧急搜救；出现灾情，他们立即驰援……哪里有需要，哪里就有他们的身影。近日，记者走近孟津区神鹰救援队，了解“巾帼队长”李艳艳和她队友们的故事。

李艳艳（前）和队员整理救援物资

有人走失，他们马上寻踪；有人溺水，他们紧急搜救；出现灾情，他们立即驰援……哪里有需要，哪里就有他们的身影。近日，记者走近孟津区神鹰救援队，了解“巾帼队长”李艳艳和她队友们的故事。

记者来到孟津区神鹰救援队办公室时，李艳艳和队员正在整理救援物资，布置近期防溺水宣传任务。1984年出生的李艳艳，从事救援工作前是一名商人，有房、有车，经营着一家公司，生活悠闲、惬意，但自从事救援工作以来，她把公益当成了事业。

“以最快的速度抵达现场，挽救他人的生命和财产是我们的职责。”作为孟津区神鹰救援队队长，李艳艳这样形容自己的工作。

在工作中，李艳艳既是指挥员又是战斗员。从2019年救援队成立以来，她带领队员完成救援等公益任务90余次，寻找走失人员20余次，山地营救、打捞溺水人员28次；在疫情防控期间，自驾车辆进行疫情防控宣传300余个小时。

在救援中，李艳艳更是充分发挥女性优势，救援和心理疏导并行，为失去亲人的孩子做心理辅导，关爱照顾多次离家出走的儿童。今年5月29日子夜，她接到一对孩子多次轻生的父母的求助：“孩子再次离家出走！”当通过手机联系上少年，得知他在某小区18层楼顶天台后，李艳艳飞奔而至，通过心理疏导，成功救下了这名15岁的少年。

作为孟津区神鹰救援队队长，李艳艳巾帼不让须眉，在灾情面前，她不顾个人安危，始终带头冲在最前线。

2021年7月23日，李艳艳得知新乡受灾情况后，立即组织队员连夜赶往新乡卫辉。回忆起当时的场景，她仍感慨万千。李艳艳说，当卫辉市的老百姓看到救援队时，有人激动得掉了眼泪，现场不时传来孩子的哭声，令她心里很难受。队员们一边使劲划船，一边冲着百姓们大喊：“没事儿，没事儿，我们来救你们了！”停船的地方还有没膝深的洪水，队员们就把老人、孩子背起来，送到安全的地方。

“去新乡救援我是偷偷去的。当地通信中断，第二天我妈才联系到我，听到我妈在电话中哭泣，我心里确实不好受。”李艳艳说，当完成救援任务回家，看到孩子在她出任务时吃剩的泡面桶，她不禁潸然泪下。

有人问李艳艳，他们从事公益救援，冒着生命危险，不图名不牟利，到底为了啥？沉默半晌，李艳艳深吸一口气，眼神坚定地说：“我们只是遵从内心的选择！”（洛报融媒·洛阳网记 贾臻 王艳杰 通讯员 陈蓉 陈昕 文/图）