彩云易散琉璃脆(民间拾宝)

你能想到吗？图中这个形似化学玻璃器皿的瓶子是唐代的。一千多年前，古人居然能做出如此纤薄透明的瓶子。

唐代琉璃瓶

你能想到吗？图中这个形似化学玻璃器皿的瓶子是唐代的。一千多年前，古人居然能做出如此纤薄透明的瓶子。

这是洛阳市民间收藏家协会会员的藏品，光滑圆润，通透玲珑，保存完整，罕见而珍贵。虽然它看着像玻璃瓶，但在古代，它的名字叫琉璃，国外称其为艺术玻璃。

晚年定居洛阳的唐代诗人白居易，在《简简吟》中写早夭少女苏简简，说她“芙蓉花腮柳叶眼”，美若天仙，可惜13岁就去世了，“大都好物不坚牢，彩云易散琉璃脆”，真叫人惋惜。

琉璃，古称“五色石”，是以各种颜色的人造水晶为原料，在高温下烧制而成的稀有装饰品，古时难得一见，比玉器还珍贵。传说，财神的聚宝盆就是用琉璃做的。

古代的琉璃有两种，一种跟玻璃不同，另一种与玻璃近似。最早制造玻璃的是古埃及人。大约在秦汉时期乃至更早之前，彩色玻璃经由印度传入中国。

东汉、西晋、北魏皆定都洛阳。《后汉书》《魏书》等古籍中都曾提到琉璃。汉代《盐铁论》记载：“璧玉、珊瑚、琉璃，咸为国之宝。”

有个典故叫“满奋畏风”，说是西晋司马炎在洛阳当皇帝时，一次找大臣满奋谈事，满奋见北窗空空的，浑身发抖。

皇帝问他咋了，满奋指着窗户说：“冷！”皇帝笑话他没见识：“窗上装着琉璃呢，风刮不进来。”

满奋很尴尬：“南方水牛怕热，见月如见日，气喘吁吁。臣隔窗见树摇晃，便觉冷得要命。”

可见当时的琉璃很稀罕，连位高权重的大臣都没见过。

《魏书·西域传·大月氏》记载，大月氏商人在北魏京城洛阳用石头烧制五色琉璃，“光泽美于西来者”，比西方进口货更美，“自此中国琉璃遂贱”，本土制造的琉璃从此便宜了不少。

唐代洛阳诗人李贺有诗云“羲和敲日玻璃声”，形容太阳光亮如玻璃，只是古时的玻璃敲着好听用着不行，宋人程大昌曾抱怨本土玻璃一盛热酒就碎。

时光流转，如今本土玻璃已赶超进口玻璃，洛阳玻璃享誉全球。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图)