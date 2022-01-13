伪造印章和证明 他和刻章人均受罚

一男子因信用卡逾期未还，担心影响个人征信，竟伪造印章、假冒政府部门出具相关证明。

绘图 吴芳

一男子因信用卡逾期未还，担心影响个人征信，竟伪造印章、假冒政府部门出具相关证明。昨日，记者从涧西公安分局获悉，该男子因涉嫌伪造印章罪被采取刑事强制措施。

日前，涧西公安分局巡特警大队接到一家银行信用卡中心洛阳分中心工作人员报警，称其收到一份由总部转办的客户维护征信资料，在客户提交的资料中发现一张解除居家隔离证明，上面加盖的涧西区某办事处公章涉嫌造假。

民警李永义和同事核实确认，公章确系假公章，随即展开调查。民警调查发现，2021年11月，该办事处辖区居民陈某的父亲名下的一张信用卡因逾期未还款而产生违约记录。陈某为消除父亲因信用卡逾期未还款给个人征信造成的影响，他找到西工区某刻章店的耿某，花30元私刻了一枚涧西区某办事处的公章，并伪造了一张加盖有该办事处公章的解除居家隔离证明，提交给银行信用卡业务员，试图以此为由向银行申请消除不良征信记录。

目前，办案民警对犯罪嫌疑人陈某、耿某依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理。

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刑法第二百八十条规定：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。

伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群）