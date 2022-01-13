甜言蜜语 听听拉倒(“隋唐里坊故事”之思恭坊)

唐代的思恭坊，位于今洛阳老城十字街一带，是洛河北岸的高档社区。它的西边离隋唐洛阳城皇城门很近，东边挨着洛城超级商圈——北市。在这个里坊置办一座宅子，上朝方便，购物方便，只怕做梦都会笑醒。

买房要买好地段，古人应该也是这么想的。

唐代的思恭坊，位于今洛阳老城十字街一带，是洛河北岸的高档社区。它的西边离隋唐洛阳城皇城门很近，东边挨着洛城超级商圈——北市。在这个里坊置办一座宅子，上朝方便，购物方便，只怕做梦都会笑醒。

思恭坊内住着很多有权有钱的大佬，比如大将军李多祚(音同坐)。为了给贵族提供娱乐消遣(还不是为了赚老爷们的钱)，坊内还开了不少酒肆、青楼，名妓沈子柔就住在这里。

把自己作死了

如果要评选唐代最不安分的将军，我一定投李多祚一票。这人先是参与“神龙政变”，造了女皇武则天的反，逼着女皇让位给她的儿子李显；没消停几年，他又造唐中宗李显的反，想让李显把皇位让给他支持的皇子。

不是皇家人，老琢磨着安排皇家的事儿，你说他作不作？

别看李多祚姓李，其实他来自东北靺鞨族，并非中原汉人。

唐代开放包容，无论你是哪里人，只要有能耐、会来事儿，都能在朝廷捞个一官半职。历史上有名的安禄山便是胡人，被武则天的孙子唐玄宗委以重任，备受器重，只是后来反叛大唐，祸乱中原，不干好事儿。

李多祚跟安禄山一样彪悍善战，也一样能折腾。

史载，李多祚骁勇善战，屡立军功，被任命为唐王朝的右羽林卫大将军，统领禁军，在朝廷最重要的安保位置一干就是二三十年。

右羽林卫掌管宫廷守卫，直接关系皇帝的人身安全，牵一发而动全身。

李多祚能坐到右羽林卫大将军这个位置上，可见皇帝对他非常信任。可以说，李多祚支持谁，谁就坐稳了一半江山。

可惜，李多祚辜负了皇帝的信任。

公元705年，武则天病重幽居上阳宫。大臣张柬之等人撺掇太子李显发动宫廷政变，逼迫女皇退位。李多祚跟着起哄，逼武则天下台，没费多少劲儿，政变成功。

李显坐上皇位之后，大力表彰李多祚，赏金银赏爵位。李多祚尝到了造反的甜头。

李显是个“妻管严”。皇后韦氏阴狠毒辣，行事霸道，处处和太子李重俊作对。李重俊不是韦后亲生的，危机感很强。他看不惯“后妈”的嚣张气焰，要造反，李多祚出手相助，拥着小李就上阵了。

造反派被堵在玄武门外。唐中宗见儿子失去理智，吓得在城楼上振臂高呼：“谁能保护我，我就赏谁钱！”

谁愿意和钱过不去啊！士兵们临阵倒戈，太子被拿下，李多祚被就地正法，把自己给作死了。

情话听听拉倒

政变太血腥，咱还是聊点儿别的吧。

前面说到思恭坊内有酒肆、青楼，这里都管吃管住，提供吃喝玩乐一条龙服务，让客人体验飞一般的感觉。

从洛阳千唐志斋博物馆馆藏的墓志铭来看，唐代名妓沈子柔就住在思恭坊。沈子柔长得非常美丽，且精通音律，能弹善歌。洛阳城里的风流贵人一掷千金，只求一近芳泽，不过沈子柔情有独钟，跟一个名叫匡秀的人你侬我侬。

唐咸通年间，洛阳暴发疫情，沈子柔甚感焦虑。某日，她与匡秀一起喝酒，慨叹瘟疫无情，只怕自己也会染病。

没过多久，沈子柔不幸染病身亡。匡秀为她写下墓志铭，说自己永远不会忘记她，“火燃我爱爱不销，刀断我情情不已”。

事实上，沈子柔病危时，匡秀还在寻欢喝酒；她一生沉沦于烟花柳巷，意中人并未为她赎身。

酒酣耳热时说的情话，听听罢了。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)