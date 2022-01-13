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洛阳今日阴天有阵雨或雷阵雨 气温23℃到33℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.07.11 08:19

　　昨天，我市风力较大，部分地区迎来阵雨，气温较为舒适。好消息是，本周我市多降水天气，高温天气“退烧”。

　　昨天，省气象台发布我省气候预测，7月11日至8月10日，降水量：预计安阳、鹤壁、濮阳、新乡、焦作、济源、三门峡、洛阳、郑州、开封、商丘、许昌、平顶山北部和周口北部偏多二成到三成，漯河、南阳西部、平顶山南部和周口南部偏多零到二成，信阳、驻马店和南阳东部偏少零到二成。豫西和豫北120毫米到180毫米，其他大部分地区180毫米到250毫米。平均气温：预计全省大部偏高0℃到1℃；豫西25℃到27℃，其他地区27℃到28℃。主要降水过程有6次，分别出现在7月中旬前期、中旬中期、中旬后期、下旬中后期，8月上旬前中期和上旬后期。需要防范强对流、高温、强降水等天气对生产生活的影响，请及时关注最新的气象信息。

　　昨天，省自然资源厅、省气象局联合发布河南省地质灾害气象风险预警：7月10日20时至11日20时，河南省地质灾害气象风险预警达到黄色预警的地区为南阳北部和西北部，以及平顶山、洛阳西南部，发生地质灾害的可能性较大，请注意防范。

　　来看我市未来几天的天气情况。洛阳市气象台根据气象资料分析，本周受副高摆动影响，我市多分散性阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气；13日前后我市有一次较明显降水天气过程。具体预报如下。

　　今天：阴天有阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏东风3级到4级，气温23℃到33℃。

　　明天：多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，偏北风2级到3级，气温24℃到32℃。

　　13日(周三)：多云转阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地暴雨并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温24℃到32℃。

　　14日(周四)：多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温25℃到34℃。

　　15日(周五)：多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温26℃到34℃。

　　16日(周六)：多云转阴天，有阵雨或雷阵雨，气温26℃到33℃。

　　17日(周日)：阴天有阵雨或雷阵雨，气温25℃到32℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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