重渡沟第14届音乐啤酒节盛大开幕

盛夏狂欢，激情畅饮。7月9日晚，由栾川县重渡沟风景区有限公司主办、燕京啤酒河南销售管理公司独家冠名的“2022燕京U8”重渡沟第十四届音乐啤酒节开幕式，在重渡沟景区演艺广场举行。

盛夏狂欢，激情畅饮。7月9日晚，由栾川县重渡沟风景区有限公司主办、燕京啤酒河南销售管理公司独家冠名的“2022燕京U8”重渡沟第十四届音乐啤酒节开幕式，在重渡沟景区演艺广场举行。

本届音乐啤酒节得到了栾川县文化广电和旅游局的悉心指导，由燕京啤酒河南销售管理公司独家冠名，得到了各级领导、各新闻媒体和旅行社的大力支持，由竹海野生动物园、重渡沟云顶索道、重渡沟农耕村酒、重渡沟双灵索道、重渡沟管轨式滑道、重渡沟网红桥、重渡沟漂流、好汉坡滑道、震天雷滑道、农耕村老陈醋等商家提供价值千元的奖品赞助。

开幕式由重渡沟风景区副总经理杨建兵主持，栾川县重渡沟管委会党工委书记李淑伟，栾川县文化广电和旅游局副局长刘静，重渡沟景区总经理刘海峰，燕京啤酒河南销售管理公司常务副总经理金华东等领导及嘉宾出席开幕式，并发表了热情洋溢的致辞。

重渡沟风景区副总经理杨建兵主持开幕式

重渡沟风景区总经理刘海峰致辞

重渡沟景区总经理刘海峰致辞表示，重渡沟风景区以建设“一个有温度的景区，让游客、村民和员工都幸福”为发展经营理念，结合游客消费需求，全新塑造文旅品牌、营造旅游环境、打造民宿集群，成功创建了首批国家级夜间文化和旅游消费集聚区，打造了天鹅湖灯光秀、竹林休闲步道、重渡沟河亲水体验区、黑天鹅互动观赏等沉浸式体验项目，另有非遗主题民宿，农耕文化村非遗空间，极大提高了景区文化内涵以及游客的参与度和体验感，让游客在清凉的重渡沟狂欢一个夏天。

燕京啤酒河南销售管理公司常务副总经理金华东致辞

栾川县文化广电和旅游局副局长刘静致辞

栾川县重渡沟管委会党工委书记李淑伟宣布开幕

栾川县重渡沟管委会党工委书记李淑伟宣布“2022燕京U8”重渡沟第14届音乐啤酒节正式开幕，现场礼炮轰鸣、烟火齐飞，掀起了清凉夏夜的激情狂潮。

晚会现场，宾朋满座，游客云集！缤纷多彩的烟火秀、跌宕起伏的节奏、劲爆时尚的歌曲、热辣性感的舞蹈、现场喝啤酒比赛、蹦迪狂欢、气模小丑、泡泡机，让游客情绪高涨，掌声不断，现场气氛热烈，一时间尖叫声、呐喊声回响在重渡沟凉爽的晚空。

本届音乐啤酒节，从7月9日开幕至8月27日闭幕，历时近两个月，期间八大主题活动，期期呈现精彩。重渡沟第14届音乐啤酒节第二期“清凉夏日有你很甜”万人吃西瓜大赛活动将于7月16日在重渡沟景区3号停车场精彩上演。届时，西瓜免费吃、千元大奖免费拿！让我们一起见证2022“瓜王”的诞生！敬请期待！