河南公务员省考期间，外地考生尽享洛阳“青年友好”

9日至10日，河南省2022年统一考试录用公务员和公开遴选公务员笔试举行，我市共设立18个考点，约3.6万考生在我市参加考试。各考点附近摆放着青年人才政策海报，考点服务岗投放宣传册，公交车上张贴着青年相关标识，处处彰显着我市建设青年友好型城市的浓厚氛围。

9日至10日，河南省2022年统一考试录用公务员和公开遴选公务员笔试举行，我市共设立18个考点，约3.6万考生在我市参加考试。各考点附近摆放着青年人才政策海报，考点服务岗投放宣传册，公交车上张贴着青年相关标识，处处彰显着我市建设青年友好型城市的浓厚氛围。

“我陪女儿来考试，洛阳的保障服务做得真好。”9日下午，在洛阳师范学院考点外，10辆公交车停靠在学校旁，考生索青青的母亲正与其他家长在公交车上乘凉聊天，等待女儿考试结束。“我们家是商丘的，闺女想到洛阳工作，报了洛阳的岗位。”她告诉记者，女儿今年刚刚研究生毕业，一直喜欢洛阳这座城市，想在这里工作和生活。“我之前没来过洛阳，没想到咱这儿还专门为考生开了公交车，城市这么暖心，闺女能来这里工作我也放心！”

省考期间，我市开通公交专线，将洛阳师范学院、洛阳职业技术学院伊滨校区考生运送至地铁站及高铁站，方便考生换乘，对覆盖全市考点的50余条公交线路班次进行加密，全力保障考生出行。除此之外，我市还专门针对外地考生开放年票优惠购买服务，60元即可畅玩全市52家景区，帮助他们进一步了解洛阳。