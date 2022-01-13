洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

南阳一阳性病例活动区域紧邻洛阳 洛阳疾控发布紧急提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.10 19:03

　　10日下午，记者从洛阳市疾控中心获悉，10日，南阳市镇平县在常态化核酸检测中发现一名核酸标本阳性人员，该病例近3天曾在西峡县老界岭活动，活动区域紧邻栾川县，洛阳存在较大输入风险。为此，洛阳市疾控中心发布紧急提醒。

　　洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，河南省过去一个月无新增病例，是我们所有人共同努力赢来的防控成果，但疫情传播风险仍然存在。此次驻马店已新增4例无症状感染者，疫情传播源尚不明确，而南阳新报告的阳性人员，其存在的隐患点有迹可循。

　　通报显示，7月6日早，上海市静安区宝山路街道居民容某乘自驾车从上海出发，同行共三人，当天下午抵达南阳唐河，入住酒店后做核酸检测。7日下午驾车到西峡县老界岭活动并住宿。8日下午驾车从老界岭前往镇平县，在镇平县首次核酸检测为阴性。9日上午，容某等5人到石佛寺镇玉石市场看玉货，随后在当地一餐馆就餐，傍晚核酸检测。10日凌晨，其核酸检测结果异常，后经双采双检确诊为新冠阳性病例。

　　朱鑫说，可以看到，该病例有较好的核酸检测意识，这是及早发现并阻断疫情传播的有效手段，但当把南阳和上海的通报结合起来，就会发现仍有引起我们警惕的环节。7月8日，上海通报新增33个疫情中风险区，其中有静安区大宁路街道广延路415号和静安区彭浦镇永灵小区均为中风险区，与容某所在宝山路街道不过三四公里。而7月10日上午，上海新增的中风险区，静安区宝山路街道宝昌路520弄已然在列。

　　“南阳的病例如果及时关注上海疫情，在8日就向社区主动报备并减小活动范围，那么此次疫情的影响将大大减少。这也提醒我们，出行前后，既要做好报备和核酸检测等各项防控举措，也要时刻关注目的地和过去7天内旅居史所在地的疫情动态，如果行程有涉疫地区，一定要立即报备并做好健康监测，尤其减少聚集，以防传播扩散。”朱鑫说，第九版疫情防控方案优化了多项防控举措，但基本的报备、核酸检测等措施并未变化，仍需广大市民配合，只有大家齐心落实好各项防控举措，才能守护我们来之不易的防控成果。

　　为此，洛阳市疾控中心发布紧急提醒：

　　●主动报备。7月4日以来，6日以来有有驻马店泌阳，南阳唐河、西峡、镇平或其他发生疫情地区旅居史的来(返)洛人员，请立即向居住地所属社区(村)、工作单位或居住宾馆报告，并配合落实“三天两检”、医学观察等疫情防控措施。

　　●严格落实“三天两检”。对近7日内有低风险区(中高风险区所在县、市、区、盟的其他地区)旅居史的来(返)洛人员，请立即向目的地社区(村)、单位、酒店报备，严格落实“三天两检”，并做好健康监测。

　　●非必要不前往疫情发生地。广大市民密切关注疫情及中高风险地区信息，非必要不前往中高风险地区，非必要不前往发生疫情的地区。

　　●积极开展健康监测。关注个人和家人的身体健康状况，一旦出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请及时佩戴口罩前往就近的医院发热门诊就诊和排查，并如实告知个人旅居史、活动史和接触史，就医途中避免乘坐公共交通工具。

　　●主动接种新冠疫苗。请3岁以上无接种禁忌的人员，尤其是60岁以上老年人，尽快完成新冠疫苗全程接种。符合加强针接种条件的人员，尽可能进行1剂次同源或序贯加强免疫接种。

　　●严格遵守防疫规定。请广大市民严格遵守我市常态化疫情防控措施，进入商场、超市、酒店、影剧院、地铁、机场等公共场所时，科学佩戴口罩，主动扫码入内，配合“场所码”扫码核验。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
        寻味伊河渡，美食继续尝。上周，记者向您推荐了在市区难觅的粉汤，今天，向您推荐色泽鲜亮、食材丰富、美味...
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
    		•
    		 
    新闻排行
  • 电视更智能了，老人想看电视却更难了
  • 洛阳加快推进投资项目承诺制改革 实现...
  • 伪造结婚证骗提公积金 追究法律责任没...
  • 洪水来了，如何寻找应急避难场所？
  • 市政协十三届二十五次常委会会议召开
  • 以案释法：叔叔、侄女因遗产继承对簿公堂
  • “体育大游园”活动启动 洛阳市民欢乐...
  • 规划建设社区体育公园120个！洛阳“十...
  • 原社区卫生服务中心停业 该去哪儿免费...
  • 江凌与格力电器董事长董明珠一同察看...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    “官方带娃”来袭，暑...
    防汛演练提升应急能力...
    河洛孔祠：传承孔子儒...
    涧西区长安路二社区邻...
    精彩热帖

    不畏高温的洛轴人

    荷叶

    七月荷花

    燕鸥
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605