南阳一阳性病例活动区域紧邻洛阳 洛阳疾控发布紧急提醒

10日下午，记者从洛阳市疾控中心获悉，10日，南阳市镇平县在常态化核酸检测中发现一名核酸标本阳性人员，该病例近3天曾在西峡县老界岭活动，活动区域紧邻栾川县，洛阳存在较大输入风险。为此，洛阳市疾控中心发布紧急提醒。

10日下午，记者从洛阳市疾控中心获悉，10日，南阳市镇平县在常态化核酸检测中发现一名核酸标本阳性人员，该病例近3天曾在西峡县老界岭活动，活动区域紧邻栾川县，洛阳存在较大输入风险。为此，洛阳市疾控中心发布紧急提醒。

洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，河南省过去一个月无新增病例，是我们所有人共同努力赢来的防控成果，但疫情传播风险仍然存在。此次驻马店已新增4例无症状感染者，疫情传播源尚不明确，而南阳新报告的阳性人员，其存在的隐患点有迹可循。

通报显示，7月6日早，上海市静安区宝山路街道居民容某乘自驾车从上海出发，同行共三人，当天下午抵达南阳唐河，入住酒店后做核酸检测。7日下午驾车到西峡县老界岭活动并住宿。8日下午驾车从老界岭前往镇平县，在镇平县首次核酸检测为阴性。9日上午，容某等5人到石佛寺镇玉石市场看玉货，随后在当地一餐馆就餐，傍晚核酸检测。10日凌晨，其核酸检测结果异常，后经双采双检确诊为新冠阳性病例。

朱鑫说，可以看到，该病例有较好的核酸检测意识，这是及早发现并阻断疫情传播的有效手段，但当把南阳和上海的通报结合起来，就会发现仍有引起我们警惕的环节。7月8日，上海通报新增33个疫情中风险区，其中有静安区大宁路街道广延路415号和静安区彭浦镇永灵小区均为中风险区，与容某所在宝山路街道不过三四公里。而7月10日上午，上海新增的中风险区，静安区宝山路街道宝昌路520弄已然在列。

“南阳的病例如果及时关注上海疫情，在8日就向社区主动报备并减小活动范围，那么此次疫情的影响将大大减少。这也提醒我们，出行前后，既要做好报备和核酸检测等各项防控举措，也要时刻关注目的地和过去7天内旅居史所在地的疫情动态，如果行程有涉疫地区，一定要立即报备并做好健康监测，尤其减少聚集，以防传播扩散。”朱鑫说，第九版疫情防控方案优化了多项防控举措，但基本的报备、核酸检测等措施并未变化，仍需广大市民配合，只有大家齐心落实好各项防控举措，才能守护我们来之不易的防控成果。

为此，洛阳市疾控中心发布紧急提醒：

●主动报备。7月4日以来，6日以来有有驻马店泌阳，南阳唐河、西峡、镇平或其他发生疫情地区旅居史的来(返)洛人员，请立即向居住地所属社区(村)、工作单位或居住宾馆报告，并配合落实“三天两检”、医学观察等疫情防控措施。

●严格落实“三天两检”。对近7日内有低风险区(中高风险区所在县、市、区、盟的其他地区)旅居史的来(返)洛人员，请立即向目的地社区(村)、单位、酒店报备，严格落实“三天两检”，并做好健康监测。

●非必要不前往疫情发生地。广大市民密切关注疫情及中高风险地区信息，非必要不前往中高风险地区，非必要不前往发生疫情的地区。

●积极开展健康监测。关注个人和家人的身体健康状况，一旦出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请及时佩戴口罩前往就近的医院发热门诊就诊和排查，并如实告知个人旅居史、活动史和接触史，就医途中避免乘坐公共交通工具。

●主动接种新冠疫苗。请3岁以上无接种禁忌的人员，尤其是60岁以上老年人，尽快完成新冠疫苗全程接种。符合加强针接种条件的人员，尽可能进行1剂次同源或序贯加强免疫接种。

●严格遵守防疫规定。请广大市民严格遵守我市常态化疫情防控措施，进入商场、超市、酒店、影剧院、地铁、机场等公共场所时，科学佩戴口罩，主动扫码入内，配合“场所码”扫码核验。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）