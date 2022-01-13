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T台就在家门口！洛阳萌娃牵手爷爷奶奶，走出时尚国际范儿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.10 16:41

　　“把肩打开，胸挺起来，准备，走！1、2、3、4……”今天上午，在洛阳市涧西区重三社区新时代文明实践站文体活动室里，“童心童秀 星秀未来”的少儿模特体验课程正在进行，指导老师刘景园一边打拍子一边指导孩子们的动作和姿势。

　　摆臂、行走、提肩、转肩……场上，伴随着音乐的节奏声，孩子们一遍遍地练习模特走秀的基本动作。场下，一支穿着靓丽、打扮时髦的老年模特队也同样“耀眼”。

　　“爷爷奶奶们带着娃娃们一起走秀，对老人和孩子来说，都会是一次开心的体验。”刘景园说，她今年60岁，从事模特行业已有20余年，自社区开办老年模特队和少儿模特队以来，她一直在这里担任指导老师，“老人们的酷劲儿和孩子们的萌劲儿在一起，时常会碰撞出不一样的舞台火花。”

　　其实，刘景园不单是重三社区模特暑期托管课的老师，也是课程的参与者——她的孙女张锦冉也在少儿模特课堂中。刘景园说，孙女从两岁开始就跟着她学模特步，如今六年过去，已经走得有模有样，孩子在社区的暑期课堂中进步很大，她也在社区志愿者的岗位上实现了自我价值。

　　重三社区相关负责人表示，重三社区已连续多年开办社区暑期托管特色课程，相较于以往，今年社区在传统课程的基础上特别加入了模特、气球绘画、武术等创意课程，旨在丰富孩子们的暑期生活。按照计划，接下来，他们还将持续丰富课程种类，鼓励并带动更多青少年参加其中。若附近社区家有子女的居民，有意愿参与重三社区暑期托管班的相关课程，可拨打电话60692126咨询报名。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼 通讯员 孙百璐 文/图/视频）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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