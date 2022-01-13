谁“羽”争锋 “羽”你一起

7月9日至10日，“谁羽争锋 羽你一起”洛阳市经济贸易促进会“贵州大曲”杯首届羽毛球邀请赛精彩上演，来自湖南商会、江苏商会、浙江商会等商会组织的150余名羽毛球爱好者参赛。

7月9日至10日，“谁羽争锋 羽你一起”洛阳市经济贸易促进会“贵州大曲”杯首届羽毛球邀请赛精彩上演，来自湖南商会、江苏商会、浙江商会等商会组织的150余名羽毛球爱好者参赛。 7月9日至10日，“谁羽争锋 羽你一起”洛阳市经济贸易促进会“贵州大曲”杯首届羽毛球邀请赛精彩上演，来自湖南商会、江苏商会、浙江商会等商会组织的150余名羽毛球爱好者参赛。 本次比赛由洛阳市经济贸易促进会主办，贵州茅台酱香酒营销有限公司、洛阳德广商贸有限公司赞助支持。 体育是提高人民健康水平的重要手段，也是实现中国梦的重要内容，能为中华民族伟大复兴提供凝心聚气的强大精神力量。比赛过程中，参赛选手们以饱满的热情、充足的准备，大展体育风采，彰显了齐心协力、顽强拼搏的竞技体育精神，以及积极向上、不断进取的良好精神风貌。④