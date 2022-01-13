9日，河南省戏曲艺术职业教育集团在洛阳职业技术学院成立，首届河南省戏曲艺术高峰论坛同日举行。
9日，河南省戏曲艺术职业教育集团在洛阳职业技术学院成立，首届河南省戏曲艺术高峰论坛同日举行。
9日，河南省戏曲艺术职业教育集团在洛阳职业技术学院成立，首届河南省戏曲艺术高峰论坛同日举行。
河南省戏曲艺术职业教育集团由洛阳职业技术学院和省戏曲家协会牵头成立，集合全省多家重点艺术院校、剧团和企业，旨在加强戏曲职业院校、演艺院团、文化机构之间在教学、创作、实践、科研等方面的交流合作，梳理并挖掘河南省各剧种的历史发展脉络，利用现代技术保护、展示传统戏曲艺术，提高全省戏曲艺术人才培养质量，丰富河南戏曲文化内涵。
据悉，该集团将成立河南省戏曲文化研究会、河南省戏曲艺术基金，推动河南省戏曲艺术传承、保护与创作，培养更多优秀戏曲人才，推动戏曲文化国际交流。下一步，该集团计划举办河南省戏曲艺术技能大赛、河南省戏曲剧目展演等比赛，编撰《河南戏曲大典》、建立河南戏曲艺术博物馆。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张旭辉)
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