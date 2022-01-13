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洛阳博物馆荣登“中博热搜榜第二季度百强”第八位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.10 10:17

　　近日，“中博热搜榜”2022年第二季度全国热搜博物馆百强榜单发布，百余家受到网友高频搜索的博物馆上榜，洛阳博物馆位列第八。

　　据了解，“中国博物馆热搜榜”由多家文博行业权威组织和公益机构支持，全国5000余家备案博物馆、纪念馆已纳入热搜样本库，重点跟踪千余家国家一、二、三级博物馆。

　　在上榜的博物馆中，河南博物院、洛阳博物馆、开封市博物馆、中国文字博物馆分别以4.41、4.21、3.66、3.59中博热搜综合指数位列第5、第8、第24、第30，郑州博物馆、安阳博物馆分别以3.52、3.03指数位列第36、73。

　　洛阳博物馆相关负责人说，该馆将继续结合文物IP营造出虚实结合的空间，让游客与文物互动，同时在线上发力，吸引更多年轻人，让更多人了解洛阳厚重文化。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 魏薇 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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