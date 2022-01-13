“体育大游园”活动启动 洛阳市民欢乐度夏

融技巧和娱乐于一体的飞盘、射箭、乒乓球运球挑战，考验平衡和稳定性的轮滑、滑板、投壶比赛……9日，2022年洛阳市“体育大游园”活动在洛阳市体育中心精彩启动，众多家长带着孩子们来到现场，在炎炎夏日中分享趣味健身的快乐。

融技巧和娱乐于一体的飞盘、射箭、乒乓球运球挑战，考验平衡和稳定性的轮滑、滑板、投壶比赛……9日，2022年洛阳市“体育大游园”活动在洛阳市体育中心精彩启动，众多家长带着孩子们来到现场，在炎炎夏日中分享趣味健身的快乐。

此次活动为期三天，将持续至7月11日，主办方精心准备了10项兼具娱乐和健身的项目，供广大市民免费体验。完成项目后，还有奖品领取。

其中，挑战类项目有6个，分别为冰壶挑战、百发百中挑战赛(投壶)、神射手挑战赛(软箭)、轮滑挑战赛、毽球踢准赛、网球挑战赛。亲子类项目有4个，分别为飞盘体验、跳绳挑战、乒乓球运球挑战、滑板互动。

活动现场，从4岁萌娃到30多岁的青年人，每个人脸上都洋溢着欢乐的笑容。

主办方提醒，此次活动的地点位于洛阳市体育中心体育场东门，活动时间为7月9日至11日，每天上午9:00至11:00、下午4:00至晚上8:00。观众需出示“洛康码”+“行程卡”，并配合测量体温。参加活动请全程佩戴口罩，配合防疫工作。

由于近期天气炎热，请参加活动的广大市民做好防暑降温工作。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）