规划建设社区体育公园120个！洛阳“十四五”全民健身实施计划发布

9日，记者从洛阳市体育局获悉，洛阳市政府已正式发布《洛阳市“十四五”全民健身实施计划》，按照计划，洛阳将进一步加大全民健身场地设施供给，规划建设社区健身中心100个、社区体育公园120个，着力构建城市社区10分钟健身圈。

9日，记者从洛阳市体育局获悉，洛阳市政府已正式发布《洛阳市“十四五”全民健身实施计划》，按照计划，洛阳将进一步加大全民健身场地设施供给，规划建设社区健身中心100个、社区体育公园120个，着力构建城市社区10分钟健身圈。

加大全民健身场地设施供给，打造“10分钟健身圈”

按照实施计划制定的发展目标，到2025年，洛阳全民健身服务能力显著提高，全民健身事业发展格局更加明晰，人民群众的体育健身意识、科学健身素养和体质健康水平持续提高。全市经常参加体育锻炼的人数在295万人以上，全市人均体育场地面积在2.7平方米以上，每万人拥有足球场地数量达到0.9块，县域“两场三馆”全部建成，中心城区社区健身中心实现全覆盖，15分钟健身圈的内涵得到大幅提升，城市社区“10分钟健身圈”基本形成。乡镇、街道体育组织覆盖率达到100%，每万人拥有体育社会组织数量超过1个，每万人拥有健身站点数量超过5个。社会体育指导员数量和质量稳步提升，每千人拥有社会体育指导员4.3人以上。城乡居民体质进一步增强。城乡居民《国民体质测定标准》合格以上人数比例在92.8%以上，《国家体育锻炼标准》达标测验活动县区覆盖率达100%。

实施计划明确，洛阳将补齐全民健身场地设施“总量不足、结构不优、载体不新、社会力量参与不充分”等短板弱项，切实解决体育健身场地供应不足的瓶颈问题。其中，偃师的“两场三馆”项目在2022年完成建设，洛宁、汝阳的“两场三馆”项目应在2023年全部建成，孟津、伊川、栾川、嵩县的“两场三馆”项目应在2023年完成规划设计、前期立项并全部开工建设，2025年全部建成。

聚焦群众就近健身需要，洛阳将科学规划建设贴近百姓、方便可达的小型体育综合体、多功能运动场、健身步道、社会足球场等健身设施。采取“政府引导资金+市场化投入建设和运营”的原则进行推进，规划建设社区健身中心100个、社区体育公园120个，着力构建城市社区“10分钟健身圈”。加大农村地区乡镇体育健身工程、新型农民体育健身工程、健身路径等全民健身设施的更新和普及力度，确保乡镇、行政村(不含少数山区)健身设施工程达标率达到100%。