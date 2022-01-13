洛龙区举办青年职工交友联谊活动

7日，“青虹有约 工会牵线 心动洛龙”洛龙区总工会单身青年职工交友联谊活动在格力电器(洛阳)有限公司举行，来自洛龙区各机关事业单位、企业、院所的110余名单身青年职工到现场寻找有缘人。

活动现场

7日，“青虹有约 工会牵线 心动洛龙”洛龙区总工会单身青年职工交友联谊活动在格力电器(洛阳)有限公司举行，来自洛龙区各机关事业单位、企业、院所的110余名单身青年职工到现场寻找有缘人。

此次活动由洛龙区总工会主办，洛阳晚报红娘帮帮团组织策划，旨在关心关爱青年职工，引导他们树立正确的婚恋观，为他们搭建交友联谊的平台，使青年职工留在洛阳、扎根洛阳，为重振洛阳辉煌贡献力量。

在活动现场，青年职工们在主持人的引导下积极参与游戏互动，通过唱歌、才艺表演等环节展示个人风采。活动最后，现场女青年将自己的联系方式写在心愿贴上，贴在心仪男青年的背后，互有好感的男女青年成功牵手并领取礼品。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）