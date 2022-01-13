洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛龙区举办青年职工交友联谊活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.09 10:08
活动现场

　　7日，“青虹有约 工会牵线 心动洛龙”洛龙区总工会单身青年职工交友联谊活动在格力电器(洛阳)有限公司举行，来自洛龙区各机关事业单位、企业、院所的110余名单身青年职工到现场寻找有缘人。

　　此次活动由洛龙区总工会主办，洛阳晚报红娘帮帮团组织策划，旨在关心关爱青年职工，引导他们树立正确的婚恋观，为他们搭建交友联谊的平台，使青年职工留在洛阳、扎根洛阳，为重振洛阳辉煌贡献力量。

　　在活动现场，青年职工们在主持人的引导下积极参与游戏互动，通过唱歌、才艺表演等环节展示个人风采。活动最后，现场女青年将自己的联系方式写在心愿贴上，贴在心仪男青年的背后，互有好感的男女青年成功牵手并领取礼品。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
        寻味伊河渡，美食继续尝。上周，记者向您推荐了在市区难觅的粉汤，今天，向您推荐色泽鲜亮、食材丰富、美味...
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
    		•
    		 
    新闻排行
  • 阵雨或雷阵雨、局部暴雨！洛阳市气象...
  • 事关暑期出游和来（返）洛！洛阳疾控...
  • 洛阳市政协最新人事任免
  • 洛阳市机关事业单位工勤技能岗位等级...
  • 高温持续，孩子们 “水枪大战”感受清凉
  • 洛阳润智数控：加快技术创新 赋能装备...
  • 洛阳11所学校入围全省示范名单
  • 近2000人注册成为洛阳“啄木鸟” 车辆...
  • 江凌与泰国正大集团、省文旅集团客人...
  • 超越多数年轻人！89岁洛阳老人徒手倒立
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    “官方带娃”来袭，暑...
    防汛演练提升应急能力...
    河洛孔祠：传承孔子儒...
    涧西区长安路二社区邻...
    精彩热帖

    不畏高温的洛轴人

    荷叶

    七月荷花

    燕鸥
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605