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伪造结婚证骗提公积金 追究法律责任没商量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.09 10:09

　　日前，记者从市住房公积金管理中心获悉，近期，市住房公积金管理中心在排查中发现，有人通过伪造结婚证等手段骗提住房公积金，目前共查处8起。该中心就此发布风险提示。

　　“损害广大缴存职工合法权益，干扰我市住房公积金正常管理秩序，还涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章等违法犯罪。”该中心相关负责人介绍，个别中介机构(或个人)通过提供虚假证明材料、代办等方式骗提住房公积金，继而从中牟利。目前，根据相关规定，该中心已对违规提取当事人作出信用处罚。

　　“购房合同也有可能不是本人的。”该负责人说，骗提者可能有购房合同但没有住房公积金账户，因此通过伪造结婚证骗提住房公积金；也有可能是通过不为人知的手段取得了非本人的购房合同，再伪造相关证件。

　　正确提取公积金

　　根据国务院《住房公积金管理条例》和《河南省住房公积金管理条例》，住房公积金是个人和单位共同缴存的长期住房储金，虽然归职工个人所有，但应当专项用于住房方面的支出。

　　住房公积金作为一项政策性的专项资金，职工只有在符合购建住房等规定情形时才能提取使用住房公积金，此外，不得随意挪作他用。在申请提取使用住房公积金时，必须按相关业务规定提供客观、真实、齐全的资料，否则，住房公积金管理机构不予受理。目前，我市共有购买自住住房、偿还购房贷款本息、退休等17项提取住房公积金业务。

　　风险提示

　　●我市住房公积金管理中心及各县(市)区管理部门，从未批准或委托任何中介机构或个人代理住房公积金业务，所有业务均按照对社会公开的服务承诺依法办理。

　　●缴存职工在申办相关业务前，可通过洛阳市住房公积金官网或通过官方微信公众号“洛阳市住房公积金管理中心”查询相关信息，也可以致电住房公积金服务热线0379-12329咨询，按要求提供真实有效的资料，通过合法渠道办理相关业务。

　　●不轻信非法宣传广告，若遇个人或非法中介机构利用虚假资料骗提住房公积金等违法行为，可拨打电话0379-64819336举报。

　　骗提住房公积金 后果严重

　　●一经查处，市住房公积金管理中心将向当事人所在单位、纪检监察和组织人事部门通报情况，责令限期退回骗提的住房公积金。

　　●将被纳入失信行为管理，取消3年至5年内提取住房公积金和申请住房公积金个人住房贷款资格。

　　●公开曝光，纳入社会诚信系统，实施联合惩戒。

　　●协助及使用“涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章”或“伪造、变造或者买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章”的机构和个人违法，将被移送司法机关追究其法律责任。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 王珂）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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