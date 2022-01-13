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以案释法：叔叔、侄女因遗产继承对簿公堂
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.09 10:09

　　老城区一男子生前未立遗嘱，他去世后，在遗产尚未分割的情况下，他的母亲也去世了。此后，该男子的女儿与他的弟弟，叔叔、侄女两人因遗产继承问题对簿公堂。日前，记者采访了这样一起案例。

　　老城区的老李与妻子老马育有长子李某3和次子李某2。老李于1985年去世，老马于2021年去世。

　　李某3与妻子赵某育有一个女儿李某1，两人2009年离婚，李某3于2019年去世，丧葬事宜由李某2操办，共花费1.9万余元。

　　李某3去世后，留有一套位于老城区的住房及职工死亡后的抚恤金、丧葬费、养老金、公积金等。这套房产后来一直由老马居住，直至她去世。这套房产剩余的银行贷款，由李某2偿还，共计3.1万余元。

　　被继承人李某3死亡后，第一顺序继承人只有李某1和李某3的母亲老马。在对李某3的遗产还没有分割继承的情况下，老马去世，老马的次子李某2也具有对李某3遗产的继承权。

　　李某3生前未立遗嘱，李某1将李某2诉至老城区人民法院，要求分割李某3的遗产。

　　李某2辩称，母亲老马在世时立下遗嘱，她去世后的丧葬费、抚恤金及所住房屋等全部由李某2继承。另外，对于李某3的抚恤金、养老金、丧葬费、住房公积金等，应减去李某2为李某3操办后事的费用，案涉房产的价值应减去李某2垫付的房贷还款，然后，再由李某3母亲老马和李某1平分继承遗产。

　　老城区人民法院审理认为，遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产。本案中，被继承人李某3生前未立遗嘱，故遗产应当按法定继承平均分割。原告李某1与李某3的母亲老马均为第一顺序继承人，故李某3死亡后，李某3的合法遗产由原告李某1和李某3的母亲老马各继承1/2份额。因李某3母亲老马在继承开始后、遗产分割前死亡，故她应当继承李某3的遗产转给其继承人李某2继承。因此，被继承人李某3遗留的个人合法财产，由原告李某1和被告李某2各分得1/2。

　　本案主审法官说，分割遗产，应当清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务，根据本案查明的事实，被告李某2在李某3死亡后，支出案涉房屋贷款3.1余万元和处理丧葬事宜1.9余万元，应当从遗产中扣除。

　　对于案涉房产价值，李某1和李某2均认可为56万余元。法官考虑到房屋的不可拆分性和有利于生产生活需要的原则，结合本案情况，案涉房产贷款结清证明由被告李某2持有，且该房屋现由被告李某2出租，故案涉房产归被告李某2继承所有，被告李某2向原告李某1支付28万余元。该房产此前出租所得收益也由原告、被告两人平分。

　　抚恤金和丧葬费不属于遗产范围，不能作为遗产继承，但双方在庭审中均对该款项的分割发表了意见，为减轻当事人诉累，法院一并进行了处理。在具体分割时，法院参照遗产的处理原则，充分考虑去世者与近亲属关系的远近、生活的紧密程度及关联程度，据本案案情，判决原告李某1、被告李某2各分得李某3抚恤金、丧葬费的50%。

　　法官介绍，民法典明确，遗产按照下列顺序继承。

　　第一顺序

　　配偶、子女、父母

　　第二顺序

　　兄弟姐妹、祖父母、外祖父母

　　继承开始后

　　由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承。

　　没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。

　　根据民法典相关规定，同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 申文娟）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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