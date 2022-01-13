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唯有热爱，可抵岁月漫长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.09 10:09
袁锡凯老人

　　今年85岁的袁锡凯老人，是晚报的老读者，他大半生从教，业余时间喜欢写字，现为河南省书法家协会会员。“我年龄大了，体力、视力都有所下降，仍坚持每天临帖，因为读书写字，让我终身受益！”袁锡凯激动地说。

　　生于诗书传家的望族 他从小跟着父亲学习写字

　　“余记者，你好，我看了《记者串门》关于魏清法老师的报道，很喜欢他写的《咏洛阳八大景》，就摘录了下来。”7日傍晚，袁锡凯盛情邀请记者到家中做客。

　　袁锡凯满头银发，眼睛有神。他家里很整洁，客厅和卧室的墙上均挂有字画，满室书香。

　　袁锡凯，字嘉骐，今孟津区平乐镇翟泉村人，他的父亲袁振洲是私塾先生，他从小跟着父亲学习写字。“我每天放学回家，就坐在书桌前临帖，父亲很少给我讲解，主要靠我自己悟。”袁锡凯回忆道，最初他主要临“柳体”(柳指柳公权)。

　　袁锡凯记得，幼时难免贪玩，他有时不好好写字，会被父亲责骂。长大后，他理解了父亲的良苦用心。

　　在孟津平乐，袁氏家族是诗书传家的望族，曾出过多名进士和举人。袁氏家族重视文教，袁锡凯祖父辈的袁丹鼎，擅长书法、篆刻，作品清高脱俗，风骨傲岸，他长期客居北京，被称为“布衣书家”。袁丹鼎的儿子袁兆熊也自幼习书，是洛阳近代知名书法家。袁兆熊家境贫寒，性情耿直。洛阳白马寺的“清凉台”三字及《重修古刹白马寺碑记》等，都是他手书的。

　　在袁锡凯的印象中，家族内还有袁崇道、袁超凡等擅长书法，袁崇道、袁超凡和袁兆熊仨人书法水平在伯仲之间。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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