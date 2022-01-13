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小学招生摸底登记，购房合同与房产证是否有同等效力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2022.07.09 09:26

　　孩子入学对每个家庭来说都很重要。近日，瀍河区君河湾小区有不少业主向晚报反映，他们小区在君河湾小学的学区范围内，本月底该校要进行一年级新生招生摸底登记。该校发布的公告显示，摸底登记要提供房产证，但他们目前尚未办理房产证，想问提供购房合同行不行？是否具备与房产证一样的效力？

　　7日，记者联系到其中一名业主王先生。“我是君河湾小区5期业主，孩子今年9月就要上小学了，但君河湾小学发布的招生摸底公告要求，必须提供房产证原件和复印件，才符合摸底登记条件。”王先生说，由于君河湾小区5期目前尚未办理房产证，他们手里只有购房合同和购房发票，不符合君河湾小学的摸底登记条件。

　　王先生发给记者的君河湾小学招生摸底公告显示，该校今年的一年级新生招生摸底登记时间为7月27日至29日，需要提供的材料包括监护人及适龄子女的户口簿原件及复印件(首页、监护人页、孩子页)、房产证原件及复印件、父母身份证原件及复印件、孩子近期1英寸免冠照片两张等。

　　摸底公告还提到，当学区内符合条件的学生超过学校招生规模时，学校将按照“房户一致”优先原则排列先后顺序，分类分批招生。第一批：房户一致；第二批：父母无房产且三代同住；第三批：有房无户的同一行政区学生；第四批：有户无房。

　　王先生说，和他情况类似的小区业主还有很多，他们曾在洛阳网“百姓呼声”上发帖，也曾电话联系君河湾小学，但对于“购房合同是否具备与房产证一样的效力”这个问题，该校的答复一直不是很明确。

　　“如果学校认可购房合同，我们就属于第一批‘房户一致’，如果不认可，我们就有可能被列为第四批‘有户无房’。”王先生说，距离招生摸底登记的时间越来越近，他们迫切希望瀍河区教育部门和君河湾小学尽快给出明确答复，以让他们做两手准备。

　　针对君河湾小区部分业主的疑问，7日下午，记者联系君河湾小学，一名李姓招生老师回应，该校非常重视王先生等人的诉求，已主动联系部分业主解释：在学区范围内，如果监护人和适龄儿童的户口与购房合同信息一致，即便未取得房产证，也符合摸底登记条件，被认定为“房户一致”。得到学校答复，王先生说他心里的石头终于落地，要赶快把这个好消息告诉小区其他业主。

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　　(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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