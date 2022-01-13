原社区卫生服务中心停业 该去哪儿免费体检

近日，涧西区75岁的市民贺女士向晚报求助：往年她做老年人免费体检的社区卫生服务中心停业，今年看到其他老年朋友已做过免费体检，她却不知道去哪儿体检。

近日，涧西区75岁的市民贺女士向晚报求助：往年她做老年人免费体检的社区卫生服务中心停业，今年看到其他老年朋友已做过免费体检，她却不知道去哪儿体检。

贺女士是原洛阳热电厂的退休职工，家住涧西区景华路附近一家属院。“过去，我们厂年满65岁的老人都在家属院门口的长安路第二社区卫生服务中心免费体检，可今年这家社区卫生服务中心突然停业，没人通知我们该去哪儿体检？”贺女士说，她咨询过所在社区，但社区称此项工作不属他们管理，只能帮忙协调。

7日，记者来到长安路第二社区卫生服务中心，只见这里大门紧闭，门上有“停业”通知。对此，记者先后致电市卫健委、涧西区卫健委相关科室，得到一致答复“原社区卫生服务中心的体检工作已移交到其他社区卫生服务中心，近期将张贴相关通知”。

“阿姨请放心，今后你们的免费体检工作由我们负责！”在采访过程中，涧西区卫健委指派长安路社区卫生服务中心的工作人员，随同记者登门为贺女士解答。

涧西区卫健委有关工作人员介绍，原属长安路第二社区卫生服务中心的国家基本公共卫生服务等，未来将由长安路社区卫生服务中心接管，预计下周陆续发布通知，请老人耐心等待。

“为减少人员聚集，年满65岁的老人免费体检工作分时段、分片区开展，会出现老人体检时间不一样的情况。请辖区的老年朋友不要担心，我们正全力推进此事，确保体检不漏一个人。”该工作人员说。

“多谢晚报关注和相关部门重视解决，我会把好消息告诉大家。”贺女士笑着说。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）